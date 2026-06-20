ATP HalleWestfalen: Tiafoe fixiert rein amerikanisches Finale gegen Fritz

Frances Tiafoe ist mit einem 6:1 und 6:3 gegen Daniel Altmaier ins Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 19:57 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe steht im Endspiel von HalleWestfalen

Daniel Altmaier und Frances Tiafoe hatten gestern ja Extraschichten eingelegt, der US-Amerikaner fixierte seinen Viertelfinal-Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime ja erst kurz vor 23 Uhr. Am heutigen Samstag dagegen hielt sich das Drama im zweiten Match der Vorschlussrunde in Grenzen. Denn Tiafoe gewann nach einer Spielzeit von 73 Minuten mit 6:1 und 6:3 und zog damit erstmals ins Endspiel von HalleWestfalen ein.

Dort trifft er morgen auf seinen Landsmann Taylor Fritz, der einen angeschlagenen Alexander Zverev mit 6:7 (4), 6:4 und 7:5 besiegen konnte. Fritz stand ja schon vergangene Woche in Stuttgart im Endspiel, verlor dieses aber gegen Ben Shelton in drei knappen Sätzen.

Tiafoe hat Fritz nur einmal geschlagen

Die Favoritenrolle im morgigen Finale liegt übrigens klar bei Taylor Fritz. Denn der hat im Head-to-Head die Nase mit 7:1-Siegen vorne. Der einzige Erfolg von Frances Tiafoe datiert dazu aus dem Jahr 2016. Für Fritz geht es um den elften Titel seiner Karriere, Tiafoe könnte zum vierten Mal eine Siegertrophäe hochstemmen.

Daniel Altmaier hat aber dennoch noch eine Final-Chance, und zwar an der seite von Joao Fonseca. Die beiden müssen heute noch im Doppel-Halbfinale gegen Ben Shelton und Flavio Cobolli ran.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen

