Nächster Schock für britische Fans: Auch Draper fehlt in Wimbledon

Nächste bittere Nachricht für die britischen Tennisfans: In Jack Draper hat der zweite Hoffnungsträger kurz vor dem ersten Aufschlag in Wimbledon seine Teilnahme absagen müssen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 16:37 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hat weiterhin Verletzungssorgen.

Der verletzungsanfällige einstige Weltranglistenvierte wird weiter von einer hartnäckigen Armblessur ausgebremst und kann zu seinem Erstrundenmatch am Dienstag gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz nicht antreten. Zuvor hatte am Sonntag bereits Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, zurückziehen müssen.

“Der schlimmste Moment”

Draper, der vom ehemaligen Grand-Slam-Sieger Andy Murray trainiert wird, erreichte vergangene Woche bei seinem ersten Turnier seit April das Halbfinale des Wimbledon-Vorbereitungsturniers in Eastbourne. "Es gab in den letzten zwölf Monaten viele schmerzhafte Momente, aber dieser ist definitiv der absolut schlimmste. Es gibt für einen britischen Spieler keine größere Ehre, als in Wimbledon zu spielen", sagte er. Der Serbe Dusan Lajovic fordert nun als Lucky Loser Fritz heraus.

Raducanu kann aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Bein nicht an der Church Road aufschlagen. Die 23-Jährige, die auf Platz 30 gesetzt war, hätte am Montag ihr Auftaktspiel gegen die Kroatin Antonia Ruzic bestreiten sollen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Wimbledon