Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Miomir Kecmanovic im Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der ersten Runde in Wimbledon 2026 auf Miomir Kecmanovic. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 10:30 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Miomir Kecmanovic sind sich in Wimledon schon 2024 begegnet

Der Titelverteidiger eröffnet traditionell den Centre Court in Wimbledon. Und nachdem Jannik Sinner 2025 im Endspiel gegen Carlos Alcaraz gewinnen konnte, obliegt dem Weltranglisten-Ersten nun diese Ehre. Und das gegen Miomir Kecmanovic, gegen den Sinner alle bisherigen vier Partien gewinnen konnte.

Eine davon trug sich 2024 in Wimbledon zu. Da setzte sich Jannik Sinner ganz sicher in drei Sätzen durch.

Sinner vs. Kecmanovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Miomir Kecmanovic gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon