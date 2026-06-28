Fils und Ivanisevc - ein Paar mit unsicheren Aussichten in Wimbledon

Arthur Fils ist etwas überraschend in Wimbledon 2026 dabei. Sein Coach Goran Ivanisevic bringt aus dem letzten Jahr nicht die allerbesten Erinnerungen mit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 15:32 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils vor ein paar Wochen in Madrid

Vor zwölf Monaten hat Goran Ivanisevic eine Erfahrung fürs Leben gemacht, und zwar als Coach von Stefanos Tsitsipas. Dass diese Liaison nicht von Erfolg geprägt sein würde, war schnell klar. In Wimbledon kam dann auch noch der Umstand dazu , dass Tsitsipas von Freundin Paula Badosa des gemeinsamen Apartments verwiesen wurde, gut fundierten Gerüchten nach mit einem Kopfkissen in der Hand plötzlich bei Ivanisevic vor der Tür stand.

Knapp ein Jahr später sieht das alles schon wieder um einiges professioneller aus. Denn mittlerweile kümmert sich Ivanisevic ja um Arthur Fils. Und das mit einigem Erfolg. Wäre da nicht der fragile Körper des eigentlich doch so athletischen Franzosen. Bei den French Open musste Fils seinen Start kurzfristig absagen, danach folgte kein weiterer Einsatz, umso überraschender, dass er nun tatsächlich im Tableau für Wimbledon 2026 vermerkt ist. Als Nummer 20 der Setzliste, mit einem Auftaktmatch gegen Raphael Collignon aus Belgien.

Fils vor zwei Jahren im Achtelfinale

Am Samstag nun stand Ivanisevic auf einem Trainingsplatz im Aorangi Park, sein Schützling Arthur Fils trainierte ganz in Schwarz mit Casper Ruud, gleich nebenan schlugen sich Andrey Rublev und Alexander Zverev warm. Der Eindruck von Fils? Es scheint noch einige Fragezeichen zu geben, maximal euphorisch und aggressiv wirkte der 22-Jährige nicht.

2025 musste Fils Wimbledon ja auslassen, nachdem er sich in Roland-Garros einen Ermüdungsbruch zugezogen hatte. Im Jahr davor war er immerhin bis ins Achtelfinale eingezogen, verlor dort gegen Alex de Minaur. Ein Ergebnis wie dieses würde das Paar Fils/Ivanisevic anno 2026 wohl gerne nehmen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



