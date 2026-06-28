Fußball-WM: Daniil Medvedev hält Deutschland die Daumen

Daniil Medvedev hat mit Marin Cilic ein schwieriges Erstrundenlos in Wimbledon 2026 gezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 21:56 Uhr

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Daniil Medvedev trifft in Wimbledon 2026 auf Marin Cilic

Bei Pressekonferenzen von Daniil Medvedev nimmt man immer etwas mit. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass nicht alles schwarz oder weiß gesehen werden muss. Das ist nun nicht zwingend neu, dann aber auch wieder erfrischend, wenn es von einem professionellen Tennisspieler kommt. Ganz konkret hat sich Medvedev zum schwelenden Streit um den Anteil der Preisgelder am Umsatz bei den Grand-Slam-Turnieren geäußert. Und das Wort „Streit“ eben vermieden. Vielmehr sei es eine Diskussion, die die die Vertreter der Spieler und Spielerinnen mit jenen der vier Majors führen.

Diskutiert wurde mit Medvedev im Interview Room 2, der kurz nach Samstagmittag ziemlich vollgepackt war. Eben weil man vom US-Open-Champion von 2021 zu jeder Frage viel erwarten kann. Sportlich war die Saison 2026 ein Auf und Ab, mit zwei Turniersiegen in Brisbane und Dubai. Und ein paar unerklärlichen Pleiten - wie zuletzt in Roland-Garros gegen Adam Walton gleich zum Auftakt.

Medvedev als bekennder Fan von Bayern München

Das Erstrunden-Los in Wimbledon 2026 ist knackig: Medvedev muss gleich gegen Marin Cilic ran, den Finalisten von 2017. Die beiden haben sich erst vor wenigen Tagen in ´s-Hertogenbosch gesehen, mit dem besseren Ende für Daniil Medvedev. Der aber natürlich betonte, dass Cilic vielleicht die Konstanz der früheren Jahre fehle, er an einem guten Tag aber immer noch starkes Tennis zeigen kann. Aus Sicht von Medvedev sollte dieser gute Tag nicht der morgige Montag sein: Denn da ist das Treffen mit Marin Cilic als zweite Partie auf dem Court No. 1 fixiert.

Eine Begegnung gab es zwischen den beiden auf dem heiligen Londoner Rasen schon. Und an die hat Medvedev gute Erinnerungen - konnte er doch 2021 einen 0:2-Satzrückstand gegen Cilic noch aufholen bzw. sogar drehen.

So nebenbei verfolgt Daniil Medvedev aber auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Und er hat einen ganz klaren sentimentalen Favoriten: „Ich halte zu Deutschland. Ich bin ja Fan von Bayern München - und würde mich freuen, wenn Deutschland den Titel gewinnt“, erklärte Medvedev also. Um gleich nachzuschieben, dass ein mögliches Achtelfinale gegen Frankreich eine ganz hohe Hürde sein würde.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



