Wimbledon 2026: Serena Williams vor Wimbledon-Comeback – Tennis-Welt hält den Atem an

Serena Williams kehrt nach fast vier Jahren Pause nach Wimbledon zurück. Während die 20-jährige Australierin Maya Joint damit vor dem wohl größten Match ihrer Karriere steht, bewundert Novak Djokovic die außergewöhnliche Vorbereitung der 44-Jährigen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 20:02 Uhr

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© Getty Images Serena Williams

Als die Auslosung feststand, glaubte Maya Joint zunächst an einen Scherz. Die Australierin, die noch nicht allzu lang auf der WTA-Tour unterwegs ist, trifft in der ersten Runde von Wimbledon auf Vorbild und Legende Serena Williams. „Ich hätte nie gedacht, dass ich noch gegen sie spielen würde“, erklärte Joint. Williams hatte ihre Karriere 2022 unterbrochen, genau in jener Phase, in der die junge Australierin ihren Weg in den Profibereich begann. „Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich einmal in Wimbledon gegen Serena Williams spielen würde, hätte ich das lächerlich gefunden“, sagte Joint.

Vom Überraschungssieg in Eastbourne zum Duell mit der Tennis-Königin

Joint reist mit gemischten Gefühlen nach London. Letztes Jahr hatte sie beim Rasenturnier in Eastbourne mit ihrem ersten WTA-Titel für Aufsehen gesorgt, als sie sich im Finale gegen Alexandra Eala nach vier abgewehrten Matchbällen durchsetzte. Danach konnte sie diesen Schwung allerdings nicht konstant mitnehmen.

Trotz einiger Rückschläge und Verletzungsprobleme wartet nun ein Karrierehighlight auf die 20-Jährige. Die Australierin weiß aber, dass sie sich nicht von der Geschichte ihrer Gegnerin überwältigen lassen darf: „Ich muss einfach den Ball spielen, der auf mich zukommt, und nicht darüber nachdenken, wer da eigentlich auf der anderen Seite steht.“

Djokovic staunt über Williams’ Vorbereitung

Auch die Konkurrenz verfolgt Williams’ Rückkehr aufmerksam. Besonders Novak Djokovic zeigte sich beeindruckt von der Arbeit der siebenmaligen Wimbledon-Siegerin. Der Serbe, der selbst um weitere Grand-Slam-Rekorde kämpft, berichtete von Williams’ enormem Trainingspensum. „Ich sehe sie öfter im Fitnessstudio als wahrscheinlich zu ihrer besten Zeit“, sagte Djokovic. Ihm zeige das, wie ernst Williams ihre Rückkehr nehme: „Es sagt mir, dass sie wirklich brennt.“

Williams hat bislang nur wenig Wettkampfpraxis gesammelt. Nach ihrer langen Pause bestritt sie zunächst Doppelmatches, unter anderem mit Victoria Mboko in London und anschließend mit Karolina Muchova in Berlin. Ein Comeback im Einzel auf der größten Bühne des Sports ist jedoch eine völlig andere Herausforderung.

Der Traum vom nächsten Wimbledon-Märchen

Williams hat auf dem Rasen von Wimbledon Geschichte geschrieben: Sie gewann sieben Einzel- und sechs Doppel-Titel beim traditionsreichen Turnier. Ihr letzter Triumph im Einzel liegt allerdings bereits zehn Jahre zurück. Sollte sie Joint bezwingen, könnte eine weitere Generation auf sie warten. Im weiteren Turnierverlauf wäre sogar ein mögliches Duell mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek denkbar.

Hier das Einzeltableau der Damen in Wimbledon