Grand-Slam-Siegerinnen 2025 und 2026: Die große Abwechslung

Während bei den Herren zuletzt nur Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev um die Majors mitspielten, ist die Bandbreite bei den Damen deutlich höher.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 10:04 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova, Prinzessin Kate

Es ist ja die große Frage: Ist es besser, immer dieselben Duelle zu erleben - dieselben Favoriten und dieselben Sieger? Dann war man im Herrenbereich zuletzt klar besser dran. Nach den Big 3 um Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic streiten sich aktuell vor allem Jannik Sinner und Carlos Alcaraz um die Major-Titel. Auch wenn der Spanier zurzeit verletzt ist und Alexander Zverev damit die Tür geöffnet hat.

Bei den Damen hingegen? Sieht die Welt anders aus. Bei den meisten Turnieren ist die Liste der Titelanwärterinnen einigermaßen groß. Und entsprechend auch die Siegerinnenliste in Sachen Majors zuletzt. Denn: Seit Beginn der Saison 2025 gab es bei sieben Grand-Slam-Turnieren ganze sieben unterschiedliche Siegerinnen!

Angefangen 2025 mit Madison Keys mit ihrem Australian Open-Sieg, fortgeführt von Coco Gauff in Paris, Iga Swiatek in Wimbledon und Aryna Sabalenka bei den US Open. 2026 lief mit Elena Rybakina in Melbourne, Mirra Andreeva in Roland-Garros und nun Linda Noskova in Wimbledon ebenso abwechselungsreich weiter.

Sollte es bei den US Open ebenfalls eine neue Siegerin geben, wären zwei Spielzeiten mit unterschiedlichen Majorsiegerinnen komplett.

Eine Sensation? Joa. Ein Blick in die Statistik zeigt: Zuletzt gab es das erst 2017 und 2018.

Die Siegerinnen damals: Serena Williams (AO 2017), Jelena Ostapenko (FO 2017), Garbine Muguruza (Wimbly 2017), Sloane Stephens (US Open 2017). Gefolgt von Caroline Wozniacki (AO 2018), Simona Halep (FO 2018), Angelique Kerber (Wimbly 2018) und Bianca Andreescu (US Open 2018).