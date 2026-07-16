Wimbledon: Darum saß Roger Federer plötzlich alleine in der Royal Box

Roger Federer war in der zweiten Turniermontag zu Gast in der Royal Box in Wimbledon - und saß plötzlich alleine da. Wieso das? Andy Roddick weiß es.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 17:46 Uhr

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© Getty Images Andrea Kimi, Roger Federer

Es war eines der Bilder der zweiten Turnierwoche in Wimbledon: Roger Federer, achtfacher Sieger an der Chruch Road und damit Rekordchampion, hatte sich die Ehre gegeben. Und wohnte einem spektakulären Tag bei.

Federer erlebte zunächst die Partie zwischen Jasmine Paolini (großer Federer-Fan, sie sicherte sich anschließend noch ein Selfie!) und Alexandra Eala, anschließend die von Englands Shootingstar Arthur Fery gegen Grigor Dimitrov. Beide Begegnungen gingen über die volle Distanz, und nach dem zweiten Match gönnten sich die Herrschaften in der Royal Box ein Verschnaufpäuschen im kühleren Innenbereich.

Alle - außer: Roger Federer. Der nämlich saß immer noch auf seinem Platz, als Alexander Zverev für sein Match gegen Liri Lehecka eintraf. Das Foto des einsamen Tennisfans Federer wirbelte schnell durch die Sozialen Medien. Das allgemeine Echo: Roger liebt sein Tennis einfach wie kein anderer!

Federer will Zverev und Lehecka nicht alleine lassen

Die Hintergrundstory erzählte nun US-Tennisjournalist Jon Wertheim im Podcast von Andy Roddick. Federer habe ihm erzählt, wie man sich fühle, wenn man als Spieler auf den Centre Court komme - und fast alle Zuschauer noch Pause machen und die Royal Box leer sei. Dieses Gefühl wollte Federer den guten Alexander Zverev und Jiri Lehecka offenbar nicht geben. Zumal man dann wieder bis zur ersten Pause nach drei Spielen warten müsse, bis man wieder auf den Platz dürfe. Der Wimbledon-Club habe allerdings realisiert, dass das Bild des einsamen Rogers etwas befremdlich gewirkt habe - und zumindest ein Mitglied zur Gesellschaft geschickt.

Roddick erzählte zudem, er habe Federer eine Textnachricht geschickt und gefragt, was los sei. Antwort Roger: “Ach, ich schaue einfach Tennis mit all meinen Freunden.”

Immerhin: Im Laufe des Abends füllte sich die Box wieder. Das einsame Federer-Foto aber, es bleibt für immer.