Wimbledon 2026: Alexander Zverev darf am Dienstag schon früh ran

Alexander Zverev steigt am Dienstag in das Wimbledon-Turnier 2026 ein. Und das mit ziemlich guten Aussichten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 14:16 Uhr

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Der heutige Sonntag ist in Wimbledon eher windig verlaufen, was Alexander Zverev aber einigermaßen pari war. Denn der frisch gekürte French-Open-Champion hatte gar nicht die Absicht, auf die Anlage zu kommen. Nicht, dass Zverev einen Trainingstag auslassen würde, natürlich nicht. Aber diesmal wird auswärts geübt. Wimbledon hat ja kein Monopol auf Rasenplätze in London.

In Sachen Turniereinstieg hat Zverev indes auch Planungssicherheit. Zverev wird am Dienstag den No. 1 Court um 13 Uhr Ortszeit eröffnen, als Gegner wartet der junge Belgier Alexander Blockx. Eben den kennt Zverev aus jüngerer Vergangenheit ganz gut: In Madrid und Rom gab es jeweils einen Zwei-Satz-Erfolg für den gebürtigen Hamburger. Knapp war dabei nur der zweite Durchgang in der Caja Magica.

Zverev mit ordentlicher Auslosung

Im Grunde spricht in der dritten Begegnung mit Blockx alles für Zverev. Denn der Belgier verletzte sich ja bei den French Open, als er über eine Plane stolperte. Seitdem hat Blockx kein Match mehr bestreiten können. Auf Rasen hat er zuletzt 2025 gespielt, da immerhin das Qualifikations-Finale in Wimbledon erreicht, dieses aber gegen Lokalmatador Oliver Tarvet verloren. Andererseits hat Zverev in seiner Pressekonferenz am Freitag aber auch betont, dass er vor allem dem Aufschlag von Blockx großen Respekt entgegen bringt.

Dennoch: Die Auslosung hat es mit Alexander Zverev auch in Wimbledon 2026 sehr gut gemeint. Der erste gesetzte Spieler, auf den er treffen könnte, ist Matteo Arnaldi in Runde drei. Was aber unwahrscheinlich ist - denn Arnaldi hat in Wimbledon bislang all seine drei Matches verloren. Und muss in Runde eins gegen Quentin Halys ran, der auf Gras in dieser Begegnung zu favorisieren ist. Geht es nach der Setzliste, kämen danach Jiri Lehecka (13) oder Francisco Cerundolo (18). Richtig knackig könnte es wohl erst im Viertelfinale werden: Denn da ist gemäß Papierform Taylor Fritz vorgesehen. Aber der US-Amerikaner hat einen richtig schwierigen Ast erwischt. Beginnend mit Jack Draper in Runde eins.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



