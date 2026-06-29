Wimbledon 2026, Tag 1: Die Tradition lebt

Heute startet das Wimbledon-Turnier 2026. Und zwar, wie es sich gehört, an einem Montag. Und mit einigen Leckerlis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 18:28 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Heute geht der Spielbetrieb in Wimbledon 2026 los

Favoriten im Einsatz: Jannik Sinner (1) vs. Miomir Kecmanovic, Centre Court, 14:30 Uhr

Der Titelverteidiger sperrt den Centre Court auf, so schreibt es das Wimbledon-Gesetz vor. Jannik Sinner kommt dieser Vorschrift selbstredend gerne nach, noch dazu gegen Miomir Kecmanovic, gegen den er alle bisherigen vier Matches gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr hat Sinner nur einmal richtig große Probleme gehabt, da rettete ihn aber eine Verletzung von Grigor Dimitrov. Jetzt kommt er mit einem Affen auf dem Rücken (so sagt man es angeblich hier) nach Wimbledon, der auf den Namen „Roland“ hört. Und im Pariser Melderegister als „Monsieur Garros“ vermerkt ist.

Match des Tages: Daniil Medvedev (8) vs. Marin Cilic, No. 1 Court, zweites Match nach 14 Uhr MESZ

Das ist natürlich eine spannende (oder bittere) Auslosung für zwei Spieler, die schon jeweils ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewonnen haben. Ist schon ein Zeitl her bei Marin, knapp zwölf Jahre nämlich. Damals gab es den Finalsieg in Flushing Meadows gegen Kei Nishikori, Daniil geigte sieben Jahre später gegen Novak Djokovic bis zum Schlussakkord auf. Meddy hat in seiner PK gemeint, dass Marin nicht mehr so konstant spiele wie früher. Dasselbe hätte auch Cilic unwidersprochen anmerken können.

Upset-Alert: Hubert Hurkacz vs. Casper Ruud (11)

Casper und das Rasentennis - das wird keine Liebesgeschichte mehr. Erstaunlich eigentlich, dass unser Lieblings-Norweger auf der ATP-Tour überhaupt nach Wimbledon gekommen ist. Hubi dagegen hat eben hier die Karriere von Roger Federer mit einem 6:0 im vierten Satz beendet. Das ist zwar schon einige Monde her. Aber gegen Casper Ruud ist Hubert Hurkacz auf Rasen im Grunde immer Favorit.

Die deutschsprachige Komponente:

Der Court 8 wird heute vornehmlich in österreichischer Hand liegen. Sebastian Ofner bestreit das zweite Match nach 12 Uhr MESZ gegen Hamad Medjedovic, danach folgen Lille Tagger gegen Lanlana Taraduree und Anastasia Potapova gegen Jessica Bouzas Maneiro. Aus deutscher Sicht darf Tamara Korpatsch gleich einmal Coco Gauff antasten (viertes Match auf dem No. 2 Court). Tatjana Maria bekommt es auf dem 14er mit Yulia Putintseva zu tun, den beiden folgen Jan-Lennard Struff und Sebastian Baez nach.

Hier der Spielplan für den heutigen Montag



