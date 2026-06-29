Wimbledon live: Novak Djokovic vs. Yibing Wu im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der ersten Runde von Wimbledon 2026 auf Yibing Wu. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 18:25 Uhr

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Es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und dem verletzungsgeplagten, immer noch sehr jungen Chinesen Yibing Wu werden. Und natürlich ist Djokovic der große Favorit.

Denn so viele Chancen werden für den serbischen Großmeister nicht mehr kommen, um vielleicht doch noch seinen 25. Major-Titel zu gewinnen. In Wimbledon 2026 ist Djokovic ja in der oberen Hälfte platziert - das heißt, dass er gemäß Papierform im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen könnte.

Djokovic vs. Wu - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Yibing Wu gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon