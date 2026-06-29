Wimbledon 2026: Ofner nach Fünf-Satz-Sieg über Medjedovic in zweiter Runde

Sebastian Ofner steht in der zweiten Runde von Wimbledon. Der Österreicher bezwang den Serben Hamad Medjedovic mit 1:6, 6:2, 4:6, 6:3 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 17:34 Uhr

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© GEPA pictures Sebastian Ofner steht in Wimbledon in Runde zwei.

Ofner startete denkbar ungünstig in das Match und geriet früh mit einem Break in Rückstand. Beim Stand von 1:3 kam der Österreicher zu drei laufenden Chancen auf das Rebreak, der Serbe konnte jedoch parieren. Medjedovic ging wiederum mit seinen Chancen effizienter um - nach einem weiteren Break ging der erste Satz klar mit 6:1 an den Serben.

In Satz zwei verzeichnete Ofner den stärkeren Beginn und nahm Medjedovic das Service zur 3:1-Führung ab. Der Österreicher konservierte das Break bis zum 5:2, ehe er mit einem weiteren Break den Satzausgleich herstellte.

Turbulenter Verlauf

Im dritten Satz war es dann wieder der Serbe, der sich mit einem Break 3:2 in Front bringen konnte. Ofner konnte dem Satz im Anschluss keine Wendung mehr geben, Medjedovic servierte zum 6:4-Satzgewinn aus.

Der 22-Jährige nahm den Schwung in den vierten Satz mit und holte sich gleich zu Beginn das Service-Game des Steirers. Ofner konterte prompt mit dem Rebreak und legte wenig später ein weiteres Break nach. Nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 22 Minuten ging es in den Entscheidungssatz.

Nun gegen Hurkacz

Dort fiel die Vorentscheidung schließlich beim Stand von 3:3, als Ofner seinem Gegner zum insgesamt fünften Mal den Aufschlag abnahm.

In der zweiten Runde trifft der “Ofi” auf Hubert Hurkacz. Der Pole entschied den Erstrunden-Schlager gegen Casper Ruud klar mit 6:4, 6:2 und 7:6 (7) für sich.

Hier das Einzel-Tableau der Herren