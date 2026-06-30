Wimbledon: Taylor Fritz hat kein Problem mit "Ersatzgegner", Shelton verliert Fünfsatzfight

Taylor Fritz traf nach der kurzfristigen Absage von Jack Draper auf Dusan Lajovic. Gegen den Serben siegte der US-Boy glatt mit 6:3, 6:4 und 6:3. Ben Shelton unterlag überraschend mit Otto Virtanen einem Qualifkanten nach fünf Sätzen im Matchtiebreak.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 18:03 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz feierte am Dienstag einen ungefährdeten Sieg.

Eigentlich freute sich die Tenniswelt auf ein zünftiges Erstrundenduell zwischen Taylor Fritz und Jack Draper. Doch der Brite sagte seine Teilnahme kurzfristig ab und so rückte Dusan Lajovic als Lucky Loser in das Hauptfeld nach und durfte den Weltranglistensiebten fordern. Doch Fritz ließ den Serben bei diesem Versuch abblitzen und siegte in drei souveränen Sätzen verdient.

Den einzigen Schönheitsfehler in der Partie erlaubte sich Taylor Fritz im zweiten Satz, in den Lajovic die einzige Breakchance der Partie hatte. Doch der US-Amerikaner wehrte diese Gelegenheit ab und ging so ohne Aufschlagverlust aus der Partie, die bereits nach 1:01 Stunde wieder beendet war. In Runde zwei geht es gegen Patrick Kypson oder Mackenzie McDonald. Ein US-Duell ist also sicher.

Ben Shelton unterliegt in Runde eins

Einen echtes Drama durchlebte am Dienstag mit Ben Shelton ein weiterer US-Boy, der gegen den Qualifikanten Otto Virtanen über fünf Sätze gehen musste und am Ende scheiterte. Nachdem der erste Satz an den Außenseiter aus Finnland ging, drehte Shelton die Partie mit den beiden folgenden Satzgewinnen. Doch im vierten Durchgang lief beim Weltranglistenfünften wenig zusammen. Nur zwei Spiele brachte Shelton auf das Scoreboard und musste den Satzausgleich hinnehmen.

Der fünfte Durchgang brachte dann den Showdown. Nachdem beide Kontrahenten ihre Aufschlagspiele durchbringen konnten, entschied der Matchtiebreak über das Weiterkommen. Hier setzte sich dann Otto Virtanen, aktuell die Nummer 140 der Welt, durch, der mutig blieb und nach 6:8 auf 8:8 stellen konnte. Beim Stand von 10:9 hatter derAußenseiter dann den ersten Matchball und nutzte diesen auch direkt.

Damit stand nach 4:21 Stunden mit 4:6, 6:3, 7:6(8), 6:2 und 6:7(9) eine überraschende Niederlage für Ben Shelton fest, der im letzten Jahr noch bis in das Viertelfinale von Wimbledon vordringen konnte. Für Otto Virtanen, der sich beim On-Court-Interview verdient vom Publikum feiern ließ, geht es in der zweiten Runde gegen Wildcard-Teilnehmer Arthur Fery weiter.

De Minaur dreht ab Satz zwei auf

In der zweiten Runde steht ebenfalls Alex de Minaur, der gegen Roman Andres Burruchaga nur im ersten Satz viel investieren musste. Erst im Tiebreak langte es für den Sechsten der Weltrangliste zur Satzführung. Die beiden anschließenden Sätze gingen mit 6:1 und 6:0 mehr als deutlich an den Australier, der nun in Runde zwei von Routinier Adrian Mannarino gefordert wird.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon