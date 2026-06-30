Wimbledon: Erster Erfolg auf heiligem Rasen! Yannick Hanfmann nimmt Hürde Mpetshi Perricard

In der ersten Runde in Wimbledon hat Yannick Hanfmann einen verdienten Viersatz-Erfolg gefeiert. Gegen Giovanni Mpetshi Perricard siegte der 34-Jährige mit 6:7(6), 7:6(9), 6:2 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 14:57 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann erwischte in Wimbledon ein hartes Erstrundenlos.

Dass für Yannick Hanfmann keine einfache Aufgabe gegen Giovanni Mpetshi Perricard in der ersten Runde von Wimbledon bevorsteht, war mit Auslosung bereits sicher. Der Franzose bringt mit seinem starken Aufschlag ein echtes Pfund mit für ein gutes Rasenspiel. Doch am Ende feierte Yannick Hanfmann seinen ersten Erfolg im Hauptfeld von Wimbledon.

Und das musste Yannick Hanfmann auch im ersten Satz spüren, obwohl der Karlsruhe insgesamt konstanter servierte und vom 22-Jährigen sogar vier Breakchancen erhielt, die jedoch nicht zum erhofften Break führt. Im Tiebreak agierte dann Mpetshi Perricard den berühmten Tick agiler und sicherte sich die Satzführung.

Mit dem Break zum 3:4 schien dann auch der zweite Satz frühzeitig an den Franzosen zu gehen, doch Yannick Hanfmann erkämpfte sich direkt das Rebreak und hatte im darauffolgenden Aufschlagspiel von Kontrahent Mpetshi Perricard sogar zwei Satzbälle. Doch mit zwei weiteren Satzbällen in einem unterhaltsamen Tiebreak glich der Karlsruher die Partie aus.

Hanfmann bleibt stabil und siegt verdient

Der dritte Satz verlief für Yannick Hanfmann dann deutlich komfortabler. Da Mpetshi Perricard das Niveau der ersten beiden Durchgänge nicht aufrechterhalten konnte, gelang mit zwei Breaks ein schneller Satzgewinn. Auch Durchgang vier hielt ein Break zum 3:2 für die Nummer 56 der Welt bereits, der selbst über 90 Prozent der Punkte bei eigenem ersten Aufschlag gewann. So stand na 2:44 Stunden Spielzeit ein hochverdienter Viersatz-Erfolg für Yannick Hanfmann auf dem Scoreboard, der in der zweiten Runde auf Karen Khachanaov oder Billy Harris spielen wird.

Mit French-Open-Sieger Alexander Zverev und Daniel Altmaier starten auf Herrenseite am heutigen tag zwei weitere deutsche Profis in das diesjährige Wimbledon-Abenteuer. Bereits gestern zog Jan-Lennard Struff nach fünf Sätzen in die zweite Runde ein.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon