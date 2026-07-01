Nach Unterbrechung: Altmaier scheitert in Runde eins

Daniel Altmaier hat als einziger der vier deutschen Tennisspieler den Einzug in die zweite Runde von Wimbledon verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 15:27 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier ist in Wimbledon in Runde eins ausgeschieden

Der Kempener, der zuletzt in Halle/Westfalen bis ins Halbfinale gestürmt war, unterlag dem Slowaken Alex Molcan 4:6, 6:3, 5:7, 2:6. Die Begegnung war am Dienstag nach drei Sätzen wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden.

"Er hat gestern und heute von Anfang an sehr gut gespielt", sagte Altmaier: "Es war ein ausgeglichenes Match, er war an dem Tag besser."

Altmaier war nach seiner starken Turnierwoche vor heimischem Publikum in Halle mit Rückenwind zum Klassiker angereist. Vor den Augen von Dustin Brown, den sich der 27-Jährige für die Rasensaison in sein Team geholt hatte, schaffte er es aber nicht, nach 2024 wieder in Runde zwei einzuziehen.

Bei der Fortsetzung auf Court 8 fand Altmaier nicht gut in das Spiel, kassierte schnell das Break zum 0:2. "Was ist das für ein Müll ey, wirklich", schimpfte er sichtlich frustriert. Auch im Anschluss haderte Altmaier immer wieder, nach einem Doppelfehler war das Aus besiegelt.

Damit verbleiben drei deutsche Spieler im Turnier. Während French-Open-Sieger Alexander Zverev und Yannick Hanfmann erst am Donnerstag wieder gefordert sind, trifft Jan-Lennard Struff am Mittwoch (nicht vor 14.30 Uhr MESZ/Prime Video) auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Nr. 28).