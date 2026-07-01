Wimbledon: Jannik Sinner - Blut, Fragezeichen und ein Vorreiter im Baseball

Jannik Sinner spielt heute seine zweite Runde in Wimbledon 2026. Gegner wird Nuno Borges sein. Der Weltranglisten-Erste wird dabei höllisch aufpassen müssen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 22:40 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner muss heute gegen Nuno Borges ran

Nein, dem geneigten Tennis-Fan wird der Name Curt Schilling eher wenig sagen. Deshalb dazu ein kleiner sachdienlicher Hinweis: Schilling war ein sehr, sehr guter Pitcher in der Major League Baseball, sportlich unumstritten, persönlich vor allem nach seiner Karriere dann sehr wohl ein Mann, der polarisiert hat. Sehr. 2004 jedenfalls hat Schilling im Halbfinale der Baseball-Meisterschaft , den „American League Championship Series“, ein Problem mit seinem rechten Knöchel gehabt. Wie schwerwiegend, weiß man nicht. Bekannt sind aber die Bilder der blutigen Socke von Schilling, der seinen Boston Red Sox ein historisches Comeback gegen die Erzrivalen aus New York City, die Yankees, ermöglichte.

© Getty Images Die legendäre Socke von Curt Schilling anno 2004

Verglichen mit der Menge an Blut, die den Schuh von Jannik Sinner am Montag in der Partie gegen Miomir Kecmanovic rot eingefärbt hat, waren die Spuren an der Socke von Curt Schilling ein Kindergeburtstag. So heftig muss man erst einmal bluten, dass sich der Schuh markant rot färbt wie beim Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger.

Sinner heute gegen Borges

Sinner hat das unmittelbar nach dem mühsamen Fünf-Satz-Erfolg auf dem Court und auch später in seiner Pressekonferenz nicht weiter dramatisiert. Was für ihn und seine grundsätzliche Fairness spricht. Aber Fakt ist schon auch: Die Füße eines Tennisprofis sind eine ganz sensible Angelegenheit. Frag nach bei Dominic Thiem, der bei den US Open eine Partie gegen Juan Martin del Potro wegen Blasen schon früh aufgeben musste.

Und da ist es also wieder, dieses Fragezeichen hinter dem großen Favoriten. Die Hitze soll am Wochenende zurückkommen, greift bei den tendenziell kürzeren Matches auf Rasen aber wohl nicht so sehr wie in Melbourne und bei den French Open, wo Jannik Sinner ja größte Probleme hatte. Nach dem überragenden Frühjahr mit dem Sunshine Double und den Titeln in Monte-Carlo, Madrid und Rom gibt es aber doch wieder ein paar Fragezeichen hinter der Nummer eins. Heute wird sich Nuno Borges daran versuchen, diese vielleicht auszunutzen.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern

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