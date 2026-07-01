Wimbledon: Abbruch nach vier Sätzen! Jan-Lennard Struff muss am Donnerstag nachsitzen

Jan-Lennard Struff geht mit einem 2:2 nach Sätzen in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Brandon Nakashima aus dem Mittwochabend. Das Match wurde auf Grund der einbrechenden Dunkelheit vor dem fünften Satz abgebrochen und wird am Donnerstag fortgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 22:06 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff spielte in den Mittwochabend hinein sein Zweitrundenmatch.

Jan-Lennard Struff hatte am späten Mittwochabend fast die dritte Runde in Wimbledon erreicht, doch dann verhinderte die Dunkelheit nach Satzausgleich von Brandon Nakashima einen entscheidenden fünften Satz. Gegen den US-Amerikaner geriet der DTB-Profi zunächst in Rückstand, drehte die Partie zwsichenzeitlich mit den mutigeren Auftritten in den folgenden zwei Tiebreaks, die der 36-Jährige für sich entscheiden konnte.

Beide Kontrahenten lieferten über die gesamte Spielzeit ein echtes Rasenmatch ab. Nur ein Break gab es in der gesamten Partie, das Brandon Nakashima beim Stand von 5:4 direkt zur Satzführung nach dem ersten Durchgang nutzen konnte. Anschließend servierten die Protagonisten ihre Aufschlagspiele ohne nennenswerte Ausfälle aus.

Struff kämpft vergeblich für vorzeitiges Ende

So ging es in den Spielabschnitten zwei bis vier in den Tiebreak. Jan-Lennard Struff holte sich die ersten beiden Decider. Doch der Tiebreak im vierten Satz hatte ein bitteres Ende für Jan-Lennard Struff parat, der insgesamt sieben Satzbälle im vierten Durchgang abwehrte, jedoch die Nummer acht nicht mehr zum Satzgewinn Nakashimas verhindern konnte. Anschließend wurde das Match beim Stand von 2:2 nach Sätzen wegen der einbrechenden Dunkelheit das Match nach 3:17 Stunden abgebrochen.

So gibt es keinen Ruhetag am morgigen Donnerstag, bevor der Sieger des fünften Satzes am Freitag dann auf Daniil Medvedev trifft. Der an Nummer acht gesetzte Russe siegte gegen den Spanier Daniel Merida Aguilar in vier Sätzen und wird nun vom aktuell auf Weltranglistenplatz 74 geführten Jan-Lennard Struff oder Brandon Nakashima herausgefordert. Der eine oder andere Tiebreak dürfte auch in diesem Duell erwartbar sein.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon