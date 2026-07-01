Wimbledon 2026 live: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde von Wimbledon 2026 auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 20:36 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic treffen heute in Wimbledon aufeinander

12:2 führt Djokovic im Head-to-Head mit Tsitsipas, da ist die Favoritenlage vor Beginn dieser Zweitrunden-Partie ziemlich klar. Zumal der letzte Erfolg des Griechen aus dem Jahr 2019 datiert.

In Runde eins hatte indes Novak Djokovic die größeren Probleme, musste gegen Yibing Wu über vier Sätze gehen. Stefanos Tsitsipas dagegen schlug Hugo Gaston in drei glatten Sätzen.

Djokovic vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 19 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon