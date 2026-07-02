Wimbledon 2026: Hanfmann muss sich starkem Khachanov beugen, Berrettini weiter

Beim Rasen-Grand-Slam-Turnier im Wimbledon konnte Yannick Hanfmann seinen Davis-Cup-Kollegen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff nicht in die dritte Runde folgen, da sich der Karlsruher trotz solider Leistung einem konsequent agierenden Karen Khachanov in drei Sätzen beugen musste. Weiterhin groß auf spielt der Italiener Matteo Berrettini, der den Franzosen Arthur Fils in vier Sätzen besiegen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 19:34 Uhr

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© Getty Images Trotz solider Leistung musste sich Yannick Hanfmann in Wimbledon Karen Khachanov in drei Sätzen geschlagen geben.

Mit einer Niederlage im direkten Duell, die aus dem Jahre 2021 beim ATP-Masters-Event in Miami herrührte, ging Yannick Hanfmann beim Wimbledon-Turnier in seine Zweitrunden-Partie gegen Karen Khachanov.

Und der 30-jährige Khachanov erwischte den besseren Start, konnte sich gleich das erste Aufschlagspiel seines 34-jährigen Gegners schnappen und servierte den ersten Durchgang sicher nach Hause. Auch im zweiten Akt konnte er sich das erste Aufschlagspiel von Hanfmann sichern und gab sich bei eigenem Service bis zum Satzende erneut keine Blöße.

Im dritten Durchgang konnte der auf Weltranglisten-Position 56 platzierte Hanfmann das Geschehen ohne Break-Chancen auf beiden Seiten lange offenhalten, ehe Khachanov beim Stand von 4:4 bei der ersten sich bietenden Möglichkeit konsequent zupackte. Zwar musste der Russe beim ausservieren noch eine Break-Chance des deutschen Davis-Cup-Spielers abwehren, machte aber mit seinem ersten Matchball den Deckel auf den 6:3, 6:4, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden drauf. In der dritten Runde bekommt es der Weltranglisten-22. entweder mit dem an Nr. 9 gesetzten Italiener Flavio Cobolli oder James Duckworth aus Australien zu tun.

Berrettini stoppt Fils

Weiterhin groß in Form in Wimbledon präsentiert sich Matteo Berrettini. Nach seinem hartumkämpften Viersatz-Triumph gegen den Schweizer Stan Wawrinka sah sich der Italiener dem an Position 20 geführten Arthur Fils gegenüber. Auch gegen den Franzosen zeigte sich der Finalist von 2021 in einer ebenfalls intensiv geführten Partie mit seinen druckvollen Schlägen in den entscheidenden Momenten zur Stelle und besiegelte mit einem konsequenten Serve-and-Volley-Vortrag den 6:4, 7:5, 3:6, 6:3-Erfolg nach knapp drei Stunden. In Runde 3 wartet auf den 30-jährigen Römer entweder der Tscheche Jakub Mensik oder Grigor Dimitrov aus Bulgarien.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Wimbledon