Überraschung gegen Medwedev: Struff erstmals im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff hat für eine Überraschung in Wimbledon gesorgt und erstmals das Achtelfinale beim Rasenklassiker erreicht. Der Warsteiner gewann am Freitag 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 gegen den früheren russischen Weltranglistenersten Daniil Medwedev, gegen den er vor zwei Jahren im All England Club noch in der dritten Runde gescheitert war.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 18:26 Uhr

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© Getty Images Mit einer furiosen Leistung schaffte Jan-Lennard Struff erstmals den Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon und konnte dabei gegen Daniil Medvedev alle drei Sätze nach Break-Rückstand für sich entscheiden.

Im zehnten Duell auf Tourlevel feierte Struff seinen erst zweiten Sieg gegen den US-Open-Sieger von 2021. Zuletzt hatte er sich vor fünf Jahren beim Heimspiel in Halle/Westfalen gegen den Vorjahres-Viertelfinalisten durchgesetzt. Zudem war es sein erster Erfolg in Wimbledon gegen einen Top-10-Spieler. Im Achtelfinale trifft der 36-Jährige nun auf den US-Amerikaner Tommy Paul (Nr. 21) oder Hubert Hurkacz aus Polen.

Struff hatte zum fünften Mal die dritte Runde von Wimbledon erreicht. Nach seiner Niederlage 2024 gegen Medwedew war er vor zwölf Monaten am spanischen Star Carlos Alcaraz gescheitert, der in diesem Jahr verletzt in London fehlt. Struff erreichte nun als 20. deutscher Tennisspieler in der Open Era das Achtelfinale im Männer-Einzel von Wimbledon und nähert sich in der Weltrangliste den Top 60.

Nur einen Tag nach Ende des 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7)-Nervenkrimis gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima - bei dem Struff sagenhafte 45 Asse serviert hatte - ging es für ihn auf Court 3 weiter. Und wieder arbeitete sich Struff mehrfach aus schwierigen Situationen heraus, holte immer wieder Rückstände in den Sätzen auf - und behielt in den engen Momenten die Nerven gegen den favorisierten Medwedev.

Am Samstag will auch French-Open-Sieger Alexander Zverev in die Runde der letzten 16 einziehen und sein bisher bestes Resultat an der Church Road egalisieren. Der Hamburger spielt gegen Marcos Giron aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Wimbledon