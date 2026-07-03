Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Jenson Brooksby im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2026 auf Jenson Brooksby. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 21:23 Uhr

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Mit bislang mehr Mühe, als ihm lieb war, startete Jannik Sinner beim Wimbledon-Turnier seine Mission Titelverteidigung. Zwar steigerte sich der Südtiroler nach einem hart umkämpften Fünfsatz-Erfolg zum Auftakt gegen den Serben Miomir Kecmanovic zu einem Dreisatz-Erfolg gegen den Portugiesen Nuno Borges, musste dabei aber auch zweimal in den Tiebreak gehen. Ohne Satzverlust spazierte dagegen sein US-amerikanischer Gegner Jenson Brooksby bislang durchs Turnier mit Erfolgen gegen den Australier Aleksandar Vukic und den Peruaner Ignacio Buse.

Zumindest der direkte Vergleich sollte den Weltranglistenersten positiv stimmen. Immerhin konnte der 24-jährige Sinner 2021 das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem 25-jährigen Brooksby beim ATP-500-Turnier in Washington in zwei Sätzen für sich entscheiden.

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Sinner vs Brooksby - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jenson Brooksby ist um ca. 15.30 Uhr als zweites Match auf dem Court No. 1 angesetzt. Im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon