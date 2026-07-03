Wimbledon: Achtelfinale! Djokovic bleibt auch gegen Rinderknech in der Spur

Novak Djokovic ist mit einem 7:5, 6:4, 1:6 und 7:6 (4) gegen Arthur Rinderknech sicher in das Achtelfinale von Wimbledon 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 17:54 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic am Freitag in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Live-Ticker.

Endlich durfte Novak Djokovic mal unter freiem Himmel ran. Und der serbische Großmeister ließ sich im ersten Match auf dem Centre Court am Freitag nicht lange bitten. Wobei: Nachdem Djokovic die ersten beiden Sätze eigentlich ohne gröbere Probleme gewonnen hatte, leistete er sich im dritten Durchgang eine Schwächephase. Rinderknech, der im vergangenen Jahr in Wimbledon Alexander Zverev bezwingen konnte, nahm Durchgang drei im Sturm.

Und der Franzose, der ja von Landsmann Lucas Pouille betreut wird, hielt auch im vierten Akt gut mit. Teilweise mit spektakulären Punkten wie jenem zum Ausgleich zum 4:4. Dieser Durchgang wurde im Tiebreak entschieden - zugunsten von Djokovic, der das entscheidende Mini-Break zum 6:4 schaffte..Spektakulär dann der Matchball, den beide Spieler auf dem Boden liegend beendeten.

Im Achtelfinale geht es am Sonntag nun gegen Roman Safiullin. Der Russe stellte einmal mehr seine Fähigkeiten auf Rasen unter Beweis, gewann gegen Joao Fonseca erstaunlich sicher mit 6:3, 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



