Wimbledon: Krawietz und Williams verlieren im Mixed

Kurze Zusammenarbeit: Kevin Krawietz und Venus Williams sind im Mixed in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Der zweimalige French-Open-Sieger aus Coburg und die frühere Starspielerin verloren an der Church Road 4:6, 4:6 gegen das an Nummer sieben gesetzte Duo Lloyd Glasspool (Großbritannien) und Tereza Mihalikova (Slowakei).

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 21:55 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Während Kevin Krawietz mit Tim Pütz im Doppel das Achtelfinale erreichte, musste er sich mit Venus Williams im Mixed gleich geschlagen geben.

Krawietz und Williams hatten eine Wildcard erhalten. Dabei wäre es fast nicht zu dieser Partnerschaft gekommen. So hatte Williams' Ehemann Andrea Preti zunächst eigentlich Krawietz-Partner Tim Pütz für die Rolle angefragt. "Ich muss ehrlich sein", sagte Krawietz lachend: "Aber er wollte hier nicht im Mixed spielen. Dann habe ich am nächsten Tag eine Nachricht erhalten."

Er sei "sehr, sehr überrascht" gewesen, sagte Pütz. "Ich habe mir gedacht: 'Was will eine Venus Williams mit einem Tim Pütz?'", sagte der 38-Jährige: "Ich habe direkt gesagt, dass ich kein Mixed spiele, mich aber bedankt, dass sie mich gefragt hat. Ich kann es nicht glauben, dass ich nein sage, aber vielen Dank."

Die 46 Jahre alte Venus Williams hat in ihrer illustren Karriere 1998 in Melbourne und Paris Mixed-Titel gewonnen, in Wimbledon stand sie 2006 im Finale. Auch im Doppel will sie in diesem Jahr mit ihrer gerade zurückgekehrten Schwester Serena (44) antreten. Das Match gegen Solana Sierra aus Argentinien und der Kolumbianerin Camila Osorio soll am Samstag stattfinden, allerdings gefährdet weiterhin eine Knieblessur der jüngeren Williams das Vorhaben.

Hier das Mixed-Tableau aus Wimbledon