Australian Open 2021: Alexander Zverev mit ein bisschen Mühe weiter

Alexander Zverev ist nach anfänglichen Schwierigkeiten in die zweite Runde der Australian Open 2021 eingezogen. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Marcos Giron aus den USA mit 6:7 (8), 7:6 (5), 6:3 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 07:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat eine kleine Extrarunde gedreht

Muscle Shirt trifft Radlerhose. Das bekamen die Zuschauer am Monatg im dritten Spiel in der Margaret Court Arena zu sehen. Und der Mann, der wie der junge Rafael Nadal zur ersten Runde der Australian Open antrat, behielt schlich die Oberhand: Alexander Zverev ließ zu Beginn einige Führungen ungenutzt, gewann letztlich aber doch ungefährdet gegen Marcos Giron. Der Deutsche setzte sich mit 6:7 (8), 7:6 (5), 6:3 und 6:2 durch.

Das hätte Zverev, der am Samstag im Halbfinale des ATP Cups gegen Daniil Medvedev noch wegen Rückenbeschwerden behandelt werden musste, auch ein wenig einfacher haben können: Sowohl in Satz eins wie auch zwei lag er jeweils mit einem Break in Führung. Und musste dennoch ins Tiebreak. Nach dem Satzausgleich allerdings hatte Giron nichts mehr zu melden.

Die nächste Aufgabe sollte für den gebürtigen Hamburger auch gut zu lösen sein: Zverev trifft entweder auf den Qualifikanten Maxime Cressy aus den USA oder Lucky Loser Taro Daniel aus Japan.

