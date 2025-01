Nadal, Djokovic, Alcaraz und Co: Alle gratulieren Sinner zum Australian Open Titel

Nach dem spektakulären Erfolg bei den Australian Open applaudierte nicht nur Finalgegner Alexander Zverev dem 23-jährigen Jannik Sinner.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 19:40 Uhr

© Getty Images

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Rafael Nadal, um nur ein paar Namen zu nennen, die Jannik Sinner am Sonntag in den sozialen Medien zu seinem Triumph bei den Australian Open gratulierten.

Alcaraz, der sich im Viertelfinale Novak Djokovic geschlagen geben musste, war einer der ersten Gratulanten des Weltranglistenersten. Der Spanier schnappte sich letztes Jahr die Grand Slam Titel auf der Sommertour, während Sinner die Hartplatz-Majors bei den US Open und Australian Open abdeckte. Dieses Jahr will Sinner das ändern und seine Dominanz auch auf Sand und Rasen unter Beweis stellen.

Ebenfalls zu einer der ersten Gratulanten zählte Halbfinalist Djokovic, der auf Instagram eine Story mit den beiden Final-Spielern postete. Neben den Worten “Auguri Jannik” (also Glückwunsch Jannik) schrieb Djokovic genauso groß und an Zverev gerichtet: “Sascha, glaube weiterhin an dich, mein Freund!” Gerade bei dem Major in Melbourne hatte sich Zverev stark für Djokovic positioniert, nachdem dieser nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe von den angereisten Fans ausgebuht wurde. Auch der schmerzlich vermisste Rafael Nadal gratulierte dem italienischen Ausnahmetalent via Instagram Story.

Neben den großen Starts im Herren-Tennis feierten noch etliche weitere prominente Ikonen des Sports Sinner zu der Titelverteidigung seines ersten Grand Slams.

Billie Jean King, aber auch ehemalige Spieler wie Brad Gilbert und James Blake schrieben dem 23-Jährigen zu seinem Erfolg.