Australian Open: "Bitte seid respektvoll" - Alexander Zverevs bemerkenswertes On-Court-Interview

Nach der Aufgabe von Novak Djokovic hat Alexander Zverev ein bemerkenswertes On-Court-Interview geliefert. Im Gespräch mit Jim Courier brachte der Deutsche seine Hochachtung für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger aus Serbien zum Ausdruck.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 08:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev im Interview mit Jim Courier

Alles begann mit einem Appell. “Bitte buht keinen Spieler aus, wenn er wegen einer Verletzung aufgeben muss”, ermahnte Alexander Zverev das Publikum in Melbourne - und sprach damit die Pfiffe an, unter denen Novak Djokovic nach seiner überraschenden Aufgabe die Rod Laver Arena verlassen hatte.

“Ich weiß, jeder hat Geld für seine Tickets bezahlt und jeder möchte ein tolles Match sehen, aber Novak Djokovic hat dem Sport in den letzten 20 Jahren alles gegeben”, führte Zverev aus und erinnerte an Djokovics Verletzungen in der Vergangenheit. “Wenn er ein Tennismatch nicht fortsetzen kann, bedeutet das wirklich, dass er ein Tennismatch nicht fortsetzen kann. Also seid bitte respektvoll und zeigt auch Novak etwas Liebe.”

“Ich bin natürlich glücklich, im Finale der Australian Open zu sein. Auf der anderen Seite gibt es keinen Typen auf der Tour, den ich mehr respektiere als Novak. Er ist einer meiner besten Freunde auf der Tour”, so Zverev, der sich im Interview mit Jim Courier an ein Gespräch mit dem Serben in Shanghai erinnerte. Als er im Vorjahr “mental wirklich zu kämpfen” hatte, habe er sich mit Djokovic “stundenlang” unterhalten. “Ich habe nichts als Respekt für ihn.”

Zeit für ein bisschen Glück?

Auch für Djokovics sportliche Darbietung im Halbfinale hatte Zverev nur lobende Worte parat. “Ich habe vermutlich einen meiner besten Sätze des Turniers gespielt und ihn mit 7:5 im Tiebreak gewonnen, während er verletzt war”, schmunzelte der Weltranglistenzweite. “Vielleicht bin ich nicht so gut - oder Novak ist zu gut für diesen Sport.”

Allenfalls könnte sich Zverev am Sonntag im Finale gegen Jannik Sinner oder Ben Shelton im dritten Anlauf seinen großen Traum vom ersten Major-Titel erfüllen. “Ich habe schwere Niederlagen erlebt” spielte der 27-Jährige auf seine beiden Fünfsatzpleiten bei den US Open 2020 und bei den French Open 2024 an. Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben."

