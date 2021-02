Alexander Zverev vs. Marcos Giron: Austalian Open heute im Liveticker, Livestream und TV

Alexander Zverev bekommt es in der ersten Runde der Australian Open 2021 mit Marcos Giron aus den USA zu tun. Die Partie wird in diesem Artikel live getickert, außerdem ist sie auf Eurosport live zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 23:52 Uhr

Giron hat gegen Zverev auf der ATP-Tour noch nie gespielt, die Erstrundenbegegnung in Melbourne ist das erste Duell der beiden. Giron ist aktuell die Nummer 73 der Welt, der 27-Jährige hat bisher in seiner Karriere zwei Matches bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Im Vorjahr erreichte er sowohl bei den US Open als auch bei Roland Garros die zweite Runde.

Zverev versucht, das Ergebnis des Australian-Open-Halbfinals im Jahr 2020 diesmal zu verbessern. Er spielte in der Vorbereitung den ATP Cup, wo er bis ins Halbfinale vordrang. Giron schlug in der Vorwoche Michael Mmoh und Adrian Mannarino, ehe er Daniel Evans unterlag.

Sascha Zverev vs. Marcos Giron: Wo gibt es einen Livestream?

Das Match von Alexander Zverev gegen Marcos Giron ist als dritte Partie nach 1 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena in Melbourne angesetzt. Eurosport zeigt das Match im deutschsprachigen live im TV und im Livestream.