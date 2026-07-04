Wimbledon: Dimitrov gewinnt Thriller gegen Berrettini, auch Fritz weiter

Grigor Dimitrov und Taylor Fritz sind am späten Samstag ins Achtelfinale in Wimbledon 2026 eingezogen. Spät hat auch noch Alexander Bublik nachgezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 23:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Grigor Dimitrov steht in Wimbledon 2026 im Achtelfinale

Vor einem Jahr war Grigor Dimitrov der tragische Held in Wimbledon, als er nach 2:0-Satzführung gegen Jannik Sinner wegen einer Verletzung aufgeben musste. Zwölf Monate später sieht die Sache für Dimitrov schon anders aus. Deutlich besser nämlich. Der Bulgare steht nach einem 6:3, 6:4, 3:6, 5:7 und 6:3 gegen Matteo Berrettini wieder im Achtelfinale an der Church Road.

Und die Aussichten von Dimitrov, der in Wimbledon in diesem Jahr eine Wildcard erhalten hat, stehen nicht schlecht. Denn jetzt geht es gegen Lokalmatador Arthur Fery, der sich gegen Zizou Bergs ebenfalls in fünf Sätzen behaupten konnte.

Tiafoe lässt gegen Bublik Chancen liegen

Ebenfalls weiter ist Taylor Fritz, der auf dem Court 2 ran musste. Und dort gegen Lorenzo Sonego mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6 (5) gewann. Der Achtelfinal-Gegner Alexander Bublik sein. Der Kasache beschloss einen langen Tennistag auf dem No. 1 Court mit einem 4:6, 7:6 (5), 7:6 (9), 4:6 und 6:3 gegen Frances Tiafoe. Herausragend spannend dabei der dritte Satz, in dem Tiafoe sechs Satzbälle nicht nutzen konnte.

Keine Probleme hatte Alexander Zverev mit Marcos Giron. Zverev spielt übermorgen gegen Jiri Lehecka um den erstmaligen Einzug in ein Viertelfinale in Wimbledon.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



