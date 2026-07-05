Novak Djokovic feiert in London als Kids-Choreo-Dancer

An Gesten nach erfolgreich beendeten Matches hat Novak Djokovic schon so einiges ausprobiert in seiner fantastischen Karriere. In Wimbledon greift er diesbezüglich auf Wunsch seiner Kinder zu Dancing-Moves.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 20:05 Uhr

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© Getty Images Über Tanz-Choreographien kommuniziert Novak Djokovic in Wimbledon nach erfolgreichen Matches mit seinen Kindern.

Kreativ ist Novak Djokovic nicht nur zugange, wenn es um neue Methoden zur Verbesserung seines Spiels geht. Auch bei der Art, Siege auf den großen Courts zu feiern, lässt sich der 24-fache Grand-Slam-Champion immer wieder etwas Neues einfallen. Waren es einst die zugeworfenen Herzen in Paris, mit denen der Serbe dem französischen Publikum die Zuneigung entgegenbrachte, versuchte sich der 39-jährige zuletzt auch als angedeuteter Violinen-Akrobat.

Besonders beweglich zeigt sich der langjährige Weltranglistenerste nun beim Turnier in Wimbledon. Ließ er sich beim Major in Roland Garros von seinen Kolleginnen Aryna Sabalenka und Coco Gauff noch zu Dance-Battles an der Treppe zum Court-Philippe-Chatrier herausfordern, wo das Publikum nur via Live-Cams dabei sein konnte, agiert der serbische Davis-Cup-Sieger von 2010 in London diesbezüglich in der Arena direkt nach seinen erfolgreichen Matches.

Anschließend auf der Pressekonferenz befragt, woher seine kreativen Tanzschritte herrührten, brachte der Weltranglisten-8. seine Kinder ins Spiel: „Gestern habe ich mit meiner Tochter gesprochen und sie hat mir ein paar Tänze von diesen Teenie-Popgruppen gezeigt. Wir haben versucht, die Choreographie einzustudieren.“

Doch nach erledigtem Werk beschleichen den 101-fachen Tour-Titelträger Zweifel bezüglich der abgelieferten Qualität: „Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und sie zu fragen, wie ich mich geschlagen habe. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen war es nicht gerade berauschend.“

Sportlich läuft es beim Djoker in Wimbledon mit dem Einzug ins Achtelfinale bislang absolut nach Plan. Nächste Beweisprobe seiner Tanz-Skills könnte nach der erledigten Aufgabe gegen den russischen Überraschungsmann Roman Safiullin anstehen. Wenn es nach dem Djoker geht, würde er an der Church Road in diesem Jahr am liebsten noch viermal das Tanzbein schwingen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Wimbledon