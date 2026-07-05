Wimbledon 2026: Erstes Viertelfinale! Struff überwindet auch Hurkacz

Jan-Lennard Struff hat im Achtelfinale von Wimbledon gegen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:7 (4), 7:6 (2), 7:5 und 4:2 geführt, als der Pole aufgeben musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 21:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff spielte sein erstes Achtelfinale in Wimbledon.

Hier das Match Re-Live im Ticker

Erstes Viertelfinale für Jan-Lennard Struff! Der deutsche Davis-Cup-Spieler kämfte sich gegen Hubert Hurkacz nach einem 0:2-Satzrückstand wieder zurück ins Match, ehe der Pole beim Stand von 4:2 für Struff im fünften Satz aufgeben musste.

Bis zum Ende des vierten Durchgangs sahen die Zuschauer auf dem No. 3 Court ein ausgeglichenes Match, in dem Hurkacz zunächst die Nase vorne hatte. Beim Stand von 5:5 im vierten Satz verletzte sich der Pole allerdings an der Hüfte. Hurkacz versuchte zwar weiterzuspielen, aber das blieb ohne Erfolg.

Djokovic im Viertelfinale gegen Auger-Aliassime

Der nächste Gegner könnte der Titelverteidiger sein. Dann nämlich, wenn Jannik Sinner gegen den japanische Außenseiter Shinatro Mochizuki gewinnt.

Ebenfalls schon im Viertelfinale ist Novak Djokovic nach einem Vier-Satz-Erfolg gegen Roman Safiullin. Djokovic spielt nun gegen Félix Auger-Aliassime, der sich gegen Alejandro Davidovich-Fokina in fünf Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon