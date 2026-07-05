Wimbledon 2026 live: Jan-Lennard Struff vs. Hubert Hurkacz im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale in Wimbledon 2026 auf Hubert Hurkacz. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 10:11 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird das fünfte Match zwischen Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz werden. Die Bilanz ist bislang ausgeglichen.

Für Struff, der gegen Daniil Medvedev eine fantastische Leistung gezeigt hat, geht es um die erste Teilnahme an einem Viertelfinale in Wimbledon. Hurkacz stand einmal sogar in der Vorschlussrunde.

Struff vs. Hurkacz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz gibt es ab ca. 16 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau der Männer