Wimbledon: Viertelfinale! Arthur Fery gewinnt spektakuläres Wildcard-Duell gegen Grigor Dimitrov

Arthur Fery hat nach einem mitreißenden Fünfsatzkrimi über Grigor Dimitrov sensationell das Viertelfinale in London erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 21:28 Uhr

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© Getty Images Arthur Fery steht im Viertelfinale

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Sport: Wildcard-Inhaber Arthur Fery hat bei seinem Heimturnier in Wimbledon sensationell das Viertelfinale erreicht. Die Nummer 114 der Welt schlug Grigor Dimitrov in einem spektakulären Achtelfinalmatch mit 7:5, 3:6, 4:6, 6:4 und 7:6 (7).

Fery gewann am Centre Court sehr zur Freude der heimischen Fans den ersten Durchgang, Dimitrov schlug anschließend mit all seiner Erfahrung zurück und gewann die nächsten beiden Sätze. Der Bulgare lag auch im vierten Abschnitt schon zweimal mit Break voran, brachte den Vorsprung aber nicht ins Ziel. Mit einem starken Rückhandpassierball erzwang der Lokalmatador nach 2:51 Stunden einen Entscheidungssatz.

Fery nun gegen Cobolli

Dieser verlief - unter den Augen von Roger Federer - äußerst ausgeglichen und mündete folgerichtig in ein Tiebreak: Dort gelang Fery, der schon in der dritten Runde gegen Zizou Bergs ein Champions-Tiebreak gespielt hatte, das erste Minibreak zum 4:2. Zum zweiten Mal wechselten die Spieler beim Stand von 6:6 die Seiten, danach schaffte Fery das entscheidende Minibreak zum 8:6. Nach 3:55 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball.

“Mir fehlen die Worte”, sagte Fery, der es im Viertelfinale mit dem Italiener Flavio Cobolli zu tun bekommt. Der French-Open-Finalist hatte sich auf Court 1 gegen Alex de Minaur überraschend glatt in drei Sätzen behauptet.

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