Wimbledon: Taylor Fritz schlägt Alexander Bublik - im Viertelfinale gegen Alexander Zverev?

Taylor Fritz hat mit einem Dreisatzerfolg über Alexander Bublik das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. Dort könnte es zum neuerlichen Duell mit Alexander Zverev kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 21:00 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz zog ins Viertelfinale ein

Taylor Fritz steht in Wimbledon zum vierten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale. Der US-Amerikaner, der im Vorjahr in London erst im Halbfinale gescheitert war, setzte sich am Montag in der Runde der letzten 16 gegen den Kasachen Alexander Bublik in drei Sätzen durch.

Fritz zeigte auf Court 1 eine über weite Strecken starke Leistung und gewann verdient mit 7:6 (1), 6:4 und 6:4. Der 28-Jährige, der in der Vorbereitung auf Wimbledon sowohl in Stuttgart als auch in Halle das Finale erreicht hatte, ließ im gesamten Match nur ein einziges Break seines Kontrahenten zu.

Im Viertelfinale könnte es für Fritz nun zum neuerlichen Duell mit seinem Lieblingsgegner Alexander Zverev kommen. Der Deutsche trifft am späten Montagabend noch auf den Tschechen Jiri Lehecka. Inklusive Laver Cup gewann Fritz die jüngsten sieben Duelle mit Zverev.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon