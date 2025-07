Wimbledon 2025: Finale! Alcaraz schlägt Fritz in vier knappen Sätzen

Carlos Alcaraz hat im ersten Halbfinale von Wimbledon gegen Taylor Fritz mit 6:4, 5:7, 6:4 und 7:6 (6) gewonnen und spielt am Sonntag entweder gegen Jannik Sinner oder Novak Djokovic um seinen dritten Titel in Folge.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 17:30 Uhr

Björn Borg hat an diesem Freitagnachmittag gefühlt mehr gesprochen als in den Jahren 1976 bis 1980 insgesamt. In diesem Zeitraum hat der große Schwede fünf Mal in Folge das Turnier in Wimbledon gewonnen. Heute aber war Borg zu Gast in der Royal Box - und tauschte sich rege mit Pat Cash (Wimbledon-Champion 1987) oder Schauspieler Benedict Cumberbatch (bislang Boch ohne Titel auf dem Heiligen Rasen) aus.

Zu sehen gab es zunächst den Auftritt des Titelverteidigers Carlos Alcaraz, der etwas mehr als auf halber Strecke zu den fünf Championships von Björn Borg ist. 19 Matches in Serie hatte Alcaraz in Serie vor dem Treffen mit Taylor Fritz in Wimbledon gewonnen. Und der US-Amerikaner bescherte Alcaraz einen angenehmen Start, gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Das reichte dem Favoriten zum 6:4, das nach 35 Minuten Spielzeit auf der Anzeigetafel vermerkt wurde.

Alcaraz wehrt Satzbälle ab.

Der zweite Akt verlief ausgeglichener, am Ende nutzte Fritz eine kurze Schwächephase von Alcaraz, gewann das zwölfte Spiel des Satzes zu null. Als Rückschläger wohlgemerkt. Dann war es wieder Carlos Alcaraz, der das Kommando übernahm, Fritz dessen Aufschlag zwei Mal Abnahme. Und somit Satz vier mit dem Service beginnen konnte.

Beim Stand von 3:2 hatte der Schützling von Juan Carlos Ferrero die erste Breakchance, Fritz wehrte offensiv ab. Danach agierten beide Spieler als Aufschläger souverän - ein Tiebreak musste diesen Satz entscheiden. Alcaraz erwischte den bessern Start, führte beim Seitenwechsel mit 4:2. Fritz glich mit einem fabelhaften Rückhand-Winner zum 4:4 aus. Mit seinem vierten Punkt in Folge hatte Fritz plötzlich zwei Satzbälle - aber jetzt packte Alcaraz sein bestes Tennis aus. Und gewann seinerseits die letzten vier Punkte des Matches.

Der Finalgegner wird nun zwischen Jannik Sinner und dem siebenmaligen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic ermittelt. Sinner hat im Head-to-Head die Nase knapp mit 5:4-Siegen vorne. Die beiden bisherigen Matches auf Rasen gingen aber an Altmeister Djokovic.

