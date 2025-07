Kampf um Nummer eins: Alcaraz trotz verlorenem Wimbledon-Finale mit guten Karten

Nach zwei aufeinanderfolgenden Grand Slam-Finali wird die Rivalität zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die Tennis-Saison 2025 auch im weiteren Verlauf prägen. Der Kampf um die Führung in der Weltrangliste dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten zuspitzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.07.2025, 08:31 Uhr

© Getty Images Das Duell Alcaraz gegen Sinner wird die Tenniswelt auch im restlichen Saisonverlauf prägen.

Nach seinem Premieren-Triumph in Wimbledon, wo er seinen direkten Konkurrenten mit 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4 bezwingen konnte, hält Jannik Sinner als Weltranglisten-Erster bei 12.030 Punkten. Carlos Alcaraz rangiert mit 8.600 Punkten auf Platz zwei. Um das Tennisjahr als Nummer eins abschließen zu können, muss "Carlitos" also einen Rückstand von 3.430 Punkten wettmachen.

Dass dies alles andere als ein hoffnungsloses Unterfangen werden wird, liegt vor allem an der zweiten Saisonhälfte 2024, die für beide Spieler kaum gegensätzlicher verlaufen hätte können. Während Sinner im letzten Jahr nach Wimbledon nahezu unschlagbar war und deshalb insgesamt 6.030 Punkte in dieser Saisonphase zu verteidigen hat, sind es bei Alcaraz nur 1.060 Punkte. Der Spanier war nach seinen letztjährigen Triumphen in Roland Garros und Wimbledon überhaupt nicht mehr auf Touren gekommen.

Alcaraz mit (theoretischen) Vorteilen

Sollten also beide Spieler von nun an bis zum Saisonende 2025 etwa gleich performen, wird der 22-jährige Spanier also am Ende die Nase unweigerlich vorne haben - und das sogar mit einem Polster von etwa 1.500 Punkten. Für den Südtiroler spricht wiederum, dass er sich auf den schnellen Harcourt- und Hallen-Plätzen der zweiten Saisonhälfte noch etwas wohler fühlt als Alcaraz. Außerdem dürfte er nach seiner Doping-bedingten dreimonatigen Auszeit noch sehr viel im Tank haben.

Alexander Zverev liegt indes trotz seiner zuletzt eher dürftigen Resultate immer noch auf Platz drei. Der Deutsche hält derzeit bei 6.310 Punkten und liegt somit 5.720 Zähler hinter Sinner und 2.290 hinter Alcaraz. Für den 28-Jährigen Hamburger wird es deshalb in der zweiten Saisonhälfte vor allem darum gehen, seinen Vorsprung gegenüber seinen Verfolgern zu verwalten. Auf Rang vier und fünf rangieren derzeit Taylor Fritz (5.035 Punkte) und Jack Draper (4.650 Punkte).

Derzeitiges ATP-Ranking