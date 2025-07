Wimbledon 2025: Erster Titel! Jannik Sinner entthront Carlos Alcaraz!

Jannik Sinner hat mit einem 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4 gegen Carlos Alcaraz erstmals den Titel in Wimbledon geholt. Und damit die Siegesserie des Spaniers nach 20 Matches im Mekka des Tennissports beendet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.07.2025, 20:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner durfte in Wimbledon jubeln

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es ist wohl nie einfach, wenn man gegen einen Mythos anspielt, den man selbst kreiert hat. Und das erst vor wenigen Wochen. Denn natürlich würde das Wimbledon-Endspiel zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner am Finale von Roland-Garros gemessen werden, das Alcaraz nach Abwehr von Matchbällen im Champions-Tiebreak nach einer Spielzeit von 5:29 Stunden gewann.

Aber Sand ist Sand und Rasen ist etwas völlig anderes, auch in diesen Zeiten. Denn wie sich herausstellen sollte, hatte der Weltranglisten-Erste einen sehr guten Tag mit dem Aufschlag erwischt. Und der ist auf Gras nach wie vor eminent wichtig.

Sinner führt in jedem Satz mit Break

Jannik Sinner jedenfalls erwischte den besseren Start, ging im ersten Satz mit 4:2 in Führung. Und verlor dann für ein paar Minuten den Faden, was Alcaraz zu vier Spielgewinnen in Folge nutzte. Der Auftakt ging mit 6:4 an den Titelverteidiger. Aber Sinner blieb stabil, eröffnete den zweiten Akt mit einem Break, das er bis zum 6:4 und damit Satzausgleich verteidigte. Der dritte Durchgang verlief ausgeglichen, fast wähnte man sich auf ein Tiebreak zuzusteuern. Aber Sinner griff im zehnten Spiel so richtig an, nahm Alcaraz dessen Aufschlag ab. Der Spanier war also wieder in der Bredouille - und strahlte eine gewisse Ratlosigkeit aus. Immer gemessen an den Ansprüchen eines fünfmaligen Grand-Slam-Champions.

Sinner machte Druck, ohne dabei zu viel zu riskieren. Alcaraz dagegen traf ab und zu die falsche Schlagentscheidung. Und verlor sein Service zum 1:2 im vierten Satz. Weil der Branchenprimus zwei wunderbare Rückhand-Longline-Winner im Feld von Alcaraz einbaute. Die italienische Box mit den Coaches Darren Cahill und Simone Vagnozzi jubelte. Im achten Spiel servierte Sinner seinem Gegner zwei Chancen zum Comeback auf dem Silbertablett, Alcaraz vermochte diese nicht zu nutzen.

Nach exakt drei Stunden Spielzeit schlug Jannik Sinner auf seinen ersten Wimbledon-Titel auf. Und gab nur noch einen Punkt ab.

Serie von Alcaraz endet

Mit der Niederlage ging auch die Serie von 20 Matchsiegen von Carlos Alcaraz in Wimbledon zu Ende. In den beiden vergangenen Jahren hatte er ja im Endspiel jeweils Novak Djokovic geschlagen. Nun hat er in Jannik Sinner einen Bezwinger gefunden.

Die Nummer eins der Welt hat ein herausragendes Turnier gespielt - mit einer Ausnahme: Gegen Grigor Dimitrov schien Sinner schon auf der Verliererstraße, verlor die ersten beiden Sätze. Dann musste der Bulgare wegen einer Verletzung aufgeben. Und Jannik Sinner blickte nie mehr zurück, sicherte sich seinen vierten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier..

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon