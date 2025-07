„Champagner-Tennis“: Pressestimmen zum Wimbledon-Finale zwischen Sinner und Alcaraz

Der heilige Rasen von Wimbledon hat einen neuen König: Jannik Sinner. Die internationale Presse feiert den Weltranglistenersten für seinen Vier-Satz-Erfolg über Carlos Alcaraz, mit dem er als erster Italiener den Rasenklassiker in London gewinnt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.07.2025, 08:21 Uhr

© Getty Images Wimbledon 2025 wird nicht das letzte große Finale zwischen Alcaraz und Sinner gewesen sein

In seiner Heimat spricht der Corriere della Sera von „Champagner-Tennis“ und einem „perfekten Match, um Paris zu vergessen“. Bei den French Open hatte noch der Spanier Alcaraz in einem denkwürdigen Fünf-Satz-Thriller triumphiert. Die L'Equipe ordnete ein, dass das diesjährige Finale an der Church Road „nicht die gleichen Höhen erklommen hat“ wie jene in Paris.

Auch in Spanien würdigt Marca den „brillanten Sinner, der Alcaraz den Wimbledon-Thron entreißt“, AS spricht von der „Revanche für Paris“. In England titelt die Sonne schlicht: „Sinner to Winner“. - Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Sinner ist der König von Wimbledon! Super Jannik besiegt Alcaraz und schreibt Geschichte. Der erste Sieg auf dem Londoner Rasen für unseren Weltranglistenersten, der nach dem Verlust des ersten Satzes eine außergewöhnliche Party spielt.

Corriere della Sera: „Das perfekte Match, um Paris zu vergessen und Geschichte zu schreiben. Sinner überwältigt Alcaraz mit Champagner-Tennis. Der erste Mann auf dem grünen Mond ist Jannik Sinner. Er gewinnt beim Comeback wie ein Champion ein Finale, das nichts von dem sportlichen Drama von vor einem Monat in Paris ahnen lässt.“

La Stampa: „Sinner geht in die Geschichte ein: Er ist der erste italienische König von Wimbledon. Alcaraz verliert die Krone in vier Sätzen. Es ist die dritte Niederlage für den Spanier in London, zwei davon durch Sinner.“

SPANIEN

Marca: „Ein brillanter Jannik Sinner entreißt Carlos Alcaraz den Wimbledon-Thron. Der Triumph Sinners beendete die Siegesserie von Alcaraz in Wimbledon und bestätigte endgültig die neue große Rivalität des Tennissports. Nach fünf Niederlagen in Folge gelang Sinner die Revanche und der erste italienische Sieg im All England Club.“

AS: „Sinner schlägt zurück. Jannik Sinner krönt sich zum ersten Mal zum Wimbledon-Sieger und revanchiert sich für das verlorene Finale in Paris gegen Alcaraz. Der 23-jährige Italiener beendet eine schreckliche Serie von fünf verlorenen Matches und gewinnt den einzigen Major-Titel, der dem italienischen Tennis bisher fehlte.“

El Pais: „Sinner nimmt Revanche und gewinnt in Wimbledon gegen Alcaraz. Der Murcianer, der den ersten Satz gewann, konnte dem Italiener in den folgenden drei Sätzen nicht mehr den Aufschlag abnehmen.“

El Mundo: „Sinner besiegt Alcaraz und holt sich seinen ersten Wimbledon-Sieg. Einen Monat nach seinem Comeback in Roland Garros zeigt er seine erstaunliche Entspannung und gewinnt 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4 bei der ersten ‚großen‘ Niederlage des Spaniers.“

FRANKREICH

L'Equipe: „Sinner stürzt Alcaraz. Nach den 5:29 Stunden des Finales von Roland Garros muss man zugeben, dass dieses Finale von Wimbledon nicht die gleichen Höhen erklommen hat. Aber das ist für Jannik Sinner egal.“

ENGLAND

The Sun: „Sinner to Winner. Jannik Sinner gewinnt seinen ersten Wimbledon-Titel nur zwei Monate nach seiner Rückkehr von der Dopingsperre in einem Thriller über Carlos Alcaraz. Es gab nur einen Moment in diesem Wimbledon-Finale der Herren, in dem Jannik Sinner wirklich nervös aussah.

The Guardian: „Die meisten Tennisspieler in der Geschichte dieses Sports hätten Jahre gebraucht, um sich von einer so schmerzlichen Niederlage zu erholen, wie sie Jannik Sinner im Finale der French Open gegen Carlos Alcaraz erlitten hat. Im Fall von Sinner hat sie ihn einfach stärker gemacht.“

