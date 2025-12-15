Next Gen Finals: Basavareddy baut auf die Erfahrung von Medvedevs Ex

Dieser Tage schlägt Nishesh Basavareddy bei den Next Gen Finals in Jeddah auf. Erstmals ist dabei Ex-Medvedev-Coach Gilles Cervara an seiner Seite.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 13:44 Uhr

© Getty Images Nishesh Basavareddy erhofft sich neue Impulse

Zum zweiten Mal in Folge hat sich Nishesh Basavareddy für die Next Gen Finals in Jeddah qualifiziert. Wie die Auslosung am Sonntagabend ergab, bekommt es die Nummer sechs des Turniers in der Gruppenphase mit Alexander Blockx, Dino Prizmic und Justin Engel zu tun.

Verpasste Basavareddy im Vorjahr noch den Sprung ins Halbfinale, soll es diesmal besser laufen. Den notwendigen Input dafür erhofft sich der 20-Jährige von Gilles Cervara. Seit Anfang Dezember leitet der langjährige Trainer von Daniil Medvedev die Geschicke im Team des US-Amerikaners.

“Offensichtlich hatte er eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Daniil, der schon vor ihrer Zusammenarbeit ein guter Spieler war, aber sie haben gemeinsam viele großartige Dinge erreicht”, sagte Basavareddy im Gespräch mit der ATP. Cervara führte Medvedev unter anderem zum US-Open-Titel 2021 sowie an die Spitze der Weltrangliste.

Basavareddy möchte zurück in die Top 100

Cervaras Erfahrung auf höchstem Level möchte Basavareddy ab sofort für sich nutzen. “Es geht nicht nur um Tennis, er interessiert sich für alle Aspekte. Er ist fleißig und professionell in Bereichen wie Ernährung und Fitness - das wird mir helfen”, hofft der US-Amerikaner in der kommenden Saison auf seinen Durchbruch.

Welches Potenzial in ihm schlummert, deutete Basavareddy in der abgelaufenen Saison an. Unter anderem durch das Erreichen seines ersten ATP-Halbfinals in Auckland knackte er im Juni erstmals die Top 100. Aktuell rangiert Basavareddy nach einer schwachen zweiten Jahreshälfte im Ranking nur mehr auf Position 167.