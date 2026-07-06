Wimbledon: Cobolli macht nach Sieg den Ronaldo - und sucht ein Zuhause!

Flavio Cobolli hat mit einem 7:5, 7:6 (4) und 6:3 gegen Alex de Minaur erstmals das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Und danach für ein paar unterhaltsame Momente gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 17:09 Uhr

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© Getty Images "Siiiiiiii" - Flavio Cobolli macht den Ronaldo

Die Gunst des Publikums auf den Tribünen des No.1 Courts an diesem Montagnachmittag war erstaunlich eindeutig in Richtung Flavio Cobolli verteilt. Und der Italiener zahlte den Fans das Vertrauen mit einem erstaunlich souveränen 7:5, 7:6 (4) und 6:3 gegen Alex de Minaur zurück. Und nach der Verabschiedung gab Cobolli auch noch den CR7 - nämlich mit dem typischen Torjubel des Portugiesen. Das Publikum quittierte die Aktion mit einem langen „Siiii“.

In seinem On-Court-Interview ließ Cobolli auch keinen Zweifel daran, dass er sich die WM-Begegnung zwischen Spanien und Portugal am Montagabend auf jeden Fall ansehen wolle. Kleines Problem: Die Familie Cobolli hat nicht damit gerechnet, so lange im Turnier zu bleiben. Und ist aktuell auf der Suche nach einer Unterkunft.

Auf seinen nächsten Gegner muss Flavio Cobolli noch warten. Der wird im Treffen zwischen Grigor Dimitrov und Lokalmatador Arthur Fery ermittelt. Die beiden bestreiten die zweite Partie auf dem Centre Court.

Im untersten Viertel treffen heute noch Alexander Zverev und Jiri Lehecka bzw. Taylor Fritz und Alexander Bublik aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon