Wimbledon: Welchen Lehecka bekommt Zverev heute präsentiert?

Alexander Zverev spielt heute gegen Jiri Lehecka um den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale von Wimbledon. Beim Tschechen weiß man nie, woran man ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 21:08 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka spielt heute gegen Alexander Zverev

Alexander Zverev weiß die meisten seiner Gegner ziemlich gut einzuschätzen. Flavio Cobolli etwa schätzte er vor der Begegnung in München als eher wilden Spieler ein, der es ab und zu auch mal übertreibe. Das sollte sich dann im Endspiel der French Open spätestens im fünften Satz auch bewahrheiten. Über seinen heutigen Achtelfinal-Gegner in Wimbledon Jiri Lehecka meinte Zverev, dass es bei diesem nur zwei Möglichkeiten gäbe: Entweder Lehecka spielt großartig. Oder grätig.

Was also ist da heute für ein Match zu erwarten?

Fest steht jedenfalls, dass Jiri Lehecka weiß, wie man gutes Rasentennis spielt. In Stuttgart scheiterte er im Halbfinale äußerst knapp am späteren Champion Ben Shelton. Im Queen´s Club dann ein paar Tage später allerdings am nicht ganz so prominenten Rinky Hijikata. Das beste Turnier der Saison 2026 war ganz klar jenes in Miami, da verlor Jiri Lehecka erst im Endspiel gegen Jannik Sinner. Das kommt in den besten Familien vor. Auch in der Familie Zverev.

Im Head-to-Head steht es 1:1

Wahr ist aber natürlich auch, dass sich Lehecka bei den ganz großen Gelegenheiten, also den Majors, bislang nicht auszeichnen konnte. Siehe dazu auch eine Erstrunden-Niederlage bei den Australian Open Anfang es Jahres gegen Arthur Gea. In drei Sätzen wohlgemerkt.

Gegeneinander gespielt haben Zverev und Lehecka erst zweimal und zwar jeweils 2023: Beim United Cup gewann Lehecka klar, Zverev revanchierte sich ein paar Wochen danach in Dubai.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon