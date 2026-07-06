Wimbledon: Struff gegen Sinner auf Court No. 1 angesetzt

Das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Jan-Lennard Struff und Titelverteidiger Jannik Sinner wird morgen als erste Partie ab 14 Uhr MESZ auf dem No. 1 Court ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 15:38 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff darf morgen um 14 Uhr MESZ gegen Jannik Sinner ran

Wenn Jan-Lennard Struff in diesem Jahr noch einmal ein Tennismatch auf dem Centre Court in Wimbledon bestreiten möchte, dann muss der Warsteiner eben auch Jannik Sinner besiegen. Denn das Viertelfinale der beiden wurde für den morgigen Dienstag auf den No. 1 Court gelegt. Im Anschluss an die beiden Männer sind dann Naomi Osaka und Karolina Muchova am 1er im Einsatz.

Der Ruf auf den Centre Court hat zunächst Jessica Pegula und Coco Gauff erreicht, die die Action um 14:30 Uhr MESZ eröffnen werden. Danach spielen Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime um einen Platz im Halbfinale.