Wimbledon 2026 live: Novak Djokovic vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime treffen im Viertelfinale von Wimbledon 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr MESZ live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 23:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Felix Auger-Aliassime

Drei Siege fehlen Novak Djokovic noch zu seinem 25. Grand-Slam-Titel. Im Viertelfinale von Wimbledo bekommt es der langjährige Weltranglistenerste mit dem an Position drei gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

“FAA” gewann seine Achtelfinalpartie gegen Ajejandro Davidovich Fokina in fünf Sätzen und peilt sein erstes Wimbledon-Halbfinale an. Im Head to Head mit Djokovic steht es 1:1.

Djokovic vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 17 Uhr MESZ live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon