Tommy Paul heiratet Influencerin Paige Lorenze

Der “Summer of Love” geht weiter: Auch Tommy Paul hat nach Wimbedon geheiratet, und zwar die Influencerin Paige Lorenze.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 20:15 Uhr

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© Instagram / @tommypaull Paige Lorenze, Tommy Paul

Die “Nach-Wimbledon-Zeit” ist aktuell schwer angesagt in Sachen Hochzeiten. Prominentestes Beispiel zuletzt: Alex de Minaur und Katie Boulter, die sich am Wimbledon-Endspiel-Sonntag das Ja-Wort gegeben haben.

Nun zog auch de Minaurs Kollege Tommy Paul nach. Der US-Amerikaner hatte in 2022 einige Instagram-Posts der Influencerin Paige Lorenze geliked, mit der Folge, dass Lorenze ihn anschrieb. Man chattete, traf sich im Spätjahr bei den US Open, wo Paul sie zu einem seiner Matches einlud. “Der Rest ist Geschichte”, so Lorenze. Vor einem Jahr fand die Verlobung statt, am 14. Juli 2026 nun die Hochzeit.

Die sich in Sachen Sponsoring durchaus sehen lassen konnte… und, Stichwort Influencerin, auch in den sozialen Medien gut lief.

Mit dabei übrigens Pauls Kollegen aus dem Tennisbusiness: Taylor Fritz, Reilly Opelka und Frances Tiafoe.

Wer Paige Lorenze übrigens künftig folgen möchte: Sollte das unter ihrem neuen Namen Paige Paul tun.