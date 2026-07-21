Marin Cilic trennt sich von Coach Vilim Visak

Marin Cilic und sein langjähriger Coach Vilim Visak gehen nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 16:22 Uhr

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© Getty Images Marin Cilic hat sich von seinem Coach getrennt

Das Trainerkarussell auf der ATP-Tour dreht sich weiterhin in rasanter Geschwindigkeit. Am Montag hat sich Marin Cilic von seinem langjährigen Coach Vilim Visak, mit dem er seit 2020 zusammenarbeitete, getrennt. Das gab der kroatische US-Open-Sieger von 2014 auf Instagram bekannt.

“Mein lieber Freund, wir kennen uns schon seit unserer Jugend, als wir Tür an Tür wohnten, gemeinsam trainierten und an Turnieren teilnahmen. Nach so vielen Jahren wieder zueinanderzufinden und die Erfahrungen der letzten sieben Jahre miteinander zu teilen, war wirklich etwas ganz Besonderes”, schrieb Cilic.

Lauf in Paris bleibt Cilic in Erinnerung

Unter Visaks Ägide erreichte Cilic in Roland-Garros 2022 das Halbfinale. Dieser Erfolgslauf in Paris werde “für immer eine meiner schönsten Erinnerungen bleiben”, so der Kroate. “Vielen Dank für deine Freundschaft, deine unerschütterliche Unterstützung, deinen ständigen Antrieb nach Verbesserung und dafür, dass du mich immer wieder vorangebracht hast, besonders in den schwierigen Zeiten der Verletzungen. Vor allem aber danke ich dir dafür, dass du immer für mich da warst.”

Auch Visak schrieb auf Instagram von “wunderschönen Jahren” an Cilics Seite: “Ich möchte betonen, dass es eine außergewöhnliche Ehre und ein großes Privileg war, Marin zu trainieren und über einen so langen und intensiven Zeitraum mit ihm zusammenzuarbeiten.” Visak und Cilic durften auf der Tour gemeinsam drei Titel bejubeln.