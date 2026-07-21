Nach Turniersieg in Lincoln: Bernard Tomic überdenkt Karriereende

Das einstige Top-Talent Bernard Tomic wollte seine Karriere eigentlich in diesem Jahr beenden. Der Turniersieg beim Challenger-Turnier in Lincoln könnte nun aber zu einem Umdenken führen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 23:58 Uhr

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© Getty Images Bernard Tomic gewann in Lincoln

Vor vielen Jahren galt Bernard Tomic als die große Hoffnung im australischen Herrentennis. Im zarten Alter von 18 Jahren stürmte er 2011 in Wimbledon ins Viertelfinale, in den Jahren darauf machte Tomic jedoch hauptsächlich mit Schlagzeilen abseits des Platzes auf sich aufmerksam. So wurde er 2015 nach einer Party in Miami etwa kurzzeitig festgenommen.

Seinem großen Potenzial wurde Tomic, der nicht zwingend als Trainingsweltmeister verschrien ist, letztlich nie gerecht. 2016 erreichte er mit Position 17 sein Karrierehoch, auf der Tour fuhr der Australier vier Turniersiege ein. Der letzte davon datiert aus dem Herbst 2018, als er das 250er-Event in Chengdu für sich entscheiden konnte.

Acht Jahre später hat das einstige Top-Talent wieder einmal eine Trophäe geholt, wenngleich “nur” auf Challenger-Ebene. Tomic gewann das Finale im US-amerikanischen Lincoln gegen den Esten Mark Layal mit 4:6, 7:6 (4) und 7:6 (3). Durch den Triumph verbesserte sich der 33-Jährige in der Weltrangliste auf Platz 170.

Rolle rückwärts

Ob Tomic noch einmal den Sprung in ein Grand-Slam-Hauptfeld schafft? Mit Sonntagabend ist dieses Szenario zumindest deutlich realistischer geworden, was nicht zwingend mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen zu tun hat. Der Australier, der in dieser Saison bei allen drei Major-Turnieren in der zweiten Qualifikationsrunde scheiterte, wird sein für dieses Jahr geplante Karriereende nämlich noch einmal überdenken.

Wie Tomic bei der Siegerehrung preisgab, hatte er ursprünglich vor einigen Tagen beschlossen, den Schläger nach der Saison an den Nagel zu hängen. Der Turniersieg in Lincoln könnte aber zu einem Umdenken führen: “Ich glaube, ich muss jetzt ein paar Dinge neu bewerten."