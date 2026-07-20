WM-Titel für Spanien: Alcaraz, Jodar feiern im Stadion, Nadal zuhause

Der zweite Titel für Spanien bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wurde auch von einigen Tennisprofis live bezeugt. Besonders gefreut haben sich Carlos Alcaraz und Rafael Jodar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 15:40 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz bei der Präsentation des WM-Pokals am Sonntag im MetLife Stadium in New York/New Jersey

Dass die Tenniswelt (vor allem die männliche Hemisphäre) extrem fußballaffin ist, dürfte allen Interessierten bekannt sein. Allerspätestens nach dem Video, das Diego Schwartzman im Dezember 2022 von den Feierlichkeiten des WM-Titels für Argentinien postete. Diesmal gab es für die Albiceleste aber ein böses Erwachen gegen Spanien - was wiederum ein paar (Ex-)Kollegen von Schwartzman freute.

Carlos Alcaraz etwa, der ja schon vor Spielbeginn eine prominente Rolle ausfüllte, den WM-Pokal gemeinsam mit der Schauspielerin Jung Ho-yeon in das Finalstadion brachte. Da war der noch pausierende siebenmalige Grand-Slam-Champion im Anzug unterwegs, später wechselte Alcaraz in ein T-Shirt mit spanischen Applikationen, aber nicht ins offizielle WM-Trikot der jetzt frisch gekürten Weltmeister.

Djokovic und Auger-Aliassime live im Stadion

Anders Youngster Rafael Jodar. Der hatte ja schon zu Zeiten der French Open das Auswärts-Jersey der Furia Roja zu Markte getragen, am gestrigen Sonntag trug Jodar dann die Heimvariante im klassischen Rot.

Ebenfalls im Stadion gesichtet wurden Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime, die sich vor wenigen Tagen ja noch in Wimbledon intensiv bespielt haben.

Fernab der USA hat der einst wohl größte Rivale von Novak Djokovic das 1:0 Spaniens verfolgt: Rafael Nadal. Der hatte, so der Eindruck in den sozialen Medien, ein paar Kumpels zum Fußballschauen eingeladen. Und den Treffer von Ferran Torres gebührend gefeiert.

