ATP-Weltrangliste: Tsitsipas und Merida kratzen an den Top 50

Sein Turniersieg in Gstaad hat Stefanos Tsitsipas an die Top 50 herangespült. Ähnlich erging es Umag-Champion Daniel Merida.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 19:36 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas holte in Gstaad den Titel

Durch seinen Turniersieg in Gstaad hat Stefanos Tsitsipas nicht nur seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2026 geholt, sondern auch in der Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der ehemalige Weltranglistendritte verbesserte sich um 34 Positionen und kratzt als 51. nun wieder an den Top 50.

Tsitsipas' Endspielgegner Raphael Collignon darf sich mit Platz 37 ebenso über ein neues Karrierehoch freuen wie Daniel Merida. Der 21-jährige Spanier liegt nach seinem Premierentitel in Umag aktuell auf Rang 59, Finalist Damir Dzumhur (87.) kehrte nach seiner starken Woche in Kroatien in die Top 100 zurück.

Sinner weiterhin klar voran

Keine Veränderungen gab es in den Top Ten: Jannik Sinner führt das Ranking weiterhin souverän vor Alexander Zverev und Carlos Alcaraz an. Ein kleiner Schritt nach vorne gelang dem ehemaligen Weltranglistenfünften Andrey Rublev, der sich nach seinem Triumph in Bastad um zwei Plätze auf Rang 14 verbesserte.

Große Sprünge an der Spitze sind indes auch in dieser Woche nicht zu erwarten, sind doch sowohl bei den Generali Open in Kitzbühel als auch in Estoril höchstens 250 Punkte zu ergattern. In Washington (27. Juli bis 2. August) erhält der Turniersieger dann bereits 500 Punkte, ehe bei den beiden 1000er-Events in Montreal (2. bis 13. August) und Cincinnati (13. bis 23. August) die ganz großen Stars zurückkehren werden.

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