ATP Gstaad: Stefanos Tsitsipas beendet Titelflaute mit Sieg über Raphael Collignon

Die Durststrecke ist vorbei! Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-250-Turnier in Gstaad seinen ersten Titel seit Anfang März 2025 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 14:05 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas durfte in Gstaad jubeln

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-250-Event in Gstaad seinen 13. Titel auf der Tour geholt. Der zweifache Grand-Slam-Finalist aus Griechenland setzte sich in einem über weite Strecken engen Finale gegen den Belgier Raphael Collignon mit 6:4, 6:7 (3) und 6:3 durch.

“Es fühlt sich verrückt an”, sagte Tsitsipas, der in Gstaad in vier von fünf Partien über die volle Distanz gehen musste, nach dem Match. “Ich könnte nicht glücklicher sein."

Tsitsipas kratzt an den Top 50

Tsitsipas schnupperte schon im zweiten Durchgang am Matchgewinn, musste nach Collignons starkem Tiebreak aber den Umweg über den dritten Satz nehmen. In diesem präsentierte sich der 27-Jährige vor allem bei eigenem Aufschlag unantastbar. Nach 2:17 Stunden Spielzeit verwandelte Tsitsipas seinen zweiten Matchball.

Mit dem Turniersieg in Gstaad beendete Tsitsipas eine lange Durststrecke: Seinen bis dato letzten Titel hatte der Grieche am 1. März 2025 in Dubai geholt. Durch den Triumph beim Schweizer Sandplatzevent verbessert sich Tsitsipas in der Weltrangliste auf Platz 51, Finalgegner Collignon wird am Montag mit Rang 37 ein neues Karrierehoch einnehmen.

Das Einzel-Tableau in Gstaad