ATP Dubai: Bann gebrochen! Tsitsipas holt seinen ersten 500er-Titel

Stefanos Tsitspas hat mit einem 6.3 und 6:3 gegen Felix Auger-Aliassime in Dubai erstmals ein Turnier der ATP-Tour-500-Ebene gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas krönte sich am Samstag zum Champion in Dubai.

Elf vergebliche Anläufe hatte Stefanos Tsitsipas vor diesem Endspiel gegen Félix Auger-Aliassime in Dubai bei ATP-Tour-500-Turnieren hinter sich. Umso erstaunlicher, dass der Grieche dann - vom Ergebnis her - deutlich mit 6:3 und 6.3 die Oberhand behalten konnte.

Dabei war es der Kanadier, der im ersten Satz die größeren Chancen als Rückschläger hatte. Bis Tsitsipas beim Stand von 3.3 gnadenlos effizient zuschlug. Und mit dem nächsten Break gleich den Satz zumachte. Im zweiten Durchgang war es dann das Break zum 5.3, das den Ausschlag gab.

Tsitsipas wieder unter den Top Ten

Für Stefanos Tsitsipas bedeutet der Erfolg in Dubai den zwölften Titelgewinn auf der ATP Tour. Den letzten Erfolg feierte der Grieche vor elf Monaten beim Masters-Event in Monte Carlo, das Tsitsipas in den letzten vier Jahren dreimal gewinnen konnte.

Mit dem Erfolg in Dubai, wo Tsitsipas 2019 hautnah den 100. Turniererfolg von Roger Federer bezeigen durfte, wird er auch wieder unter die Top Ten der ATP-Charts einziehen. Félix Auger-Aliassime verpasste indes sein drittes Championat der Saison 2025 - in Adelaide und in montpellier hatte es für “FAA” zum Titel gereicht.

