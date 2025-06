Boris Becker wird zum fünften Mal Vater!

Boris Becker und Ehefrau Lilian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind - das verkündete die Tennislegende auf Instagram.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 20:26 Uhr

“Ein kleines Wunder ist auf dem Weg”, umschrieb Becker ein Instagram-Video von Ehegattin Lilian, in dem diese den (noch kleinen) Babybauch hält. “Das Beste kommt erst noch”, so Becker weiter.

Wenn man zwei mal zwei zusammenzählt, ist die Botschaft klar - auch wenn als Ergebnis eine Fünf herauskommt. Denn Becker wird bereits zum fünften Mal Vater. Und das dann wohl im stolzen Alter von 58 Jahren. Becker bestätigte die Schwangerschaft mittlerweile auch der BILD-Zeitung.

Becker und die 35-jährige Lilian de Carvalho Monteiro hatten erst im vergangenen Jahr im italienischen Portofino geheiratet. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, verlobt waren sie seit 2022. Becker war zuvor mit Barbara Feltus und Lilly Kerssenberg verheiratet. Mit Feltus hat Becker die bereits erwachsenen Kinder Noah und Elias, mit Lilly Becker den gemeinsamen Sohn Amadeus und Anna Ermakova aus seinem kurzen Verhältnis mit Angela Ermakova.

Boris Becker: Frohe Kunde zum Wimbledon-Jubiläum

Die Glückwünsche ob der erneuten Vaterschaft kamen prompt, unter anderem von Björn Borg.

Becker hat nach seinen problembehafteten Jahren um seine Finanzen und seine Zeit im Gefängnis wieder Fuß gefasst, er arbeitet als Experte für Eurosport, hostet einen Podcast und ist ein nach wie vor beliebtes Werbegesicht. Sein erster Wimbledonsieg jährt sich in den kommenden Tagen zum 40. Mal.

Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, eine Risikoanalystin, ist bislang wenig in der Öffentlichkeit präsent gewesen. Im Vorfeld der Hochzeit der beiden hatte sie der Vogue ein seltenes Interview gegeben, in dem sie die “absolut private Beziehung” konkret benannte.

Becker hatte zudem erzählt, vor seiner Haftstrafe offen darüber gesprochen zu haben, die Beziehung zu beenden - um Lilian nicht an ihn zu binden. Diese aber lehnte ab. “Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte", sagte sie. “Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir unsere Ehe vor ein paar Jahren besiegelt haben, als wir bestimmte Dinge gemeinsam bewältigen mussten.”